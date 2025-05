Afrique : un puissant drone turc va bientôt équiper cette armée

Soldats nigériens (Photo AFP)

Le drone Aksungur, développé par la société turque TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries), s’est imposé ces dernières années comme l’un des modèles les plus avancés du marché dans la catégorie des drones MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance). Conçu pour des missions variées allant de la surveillance stratégique à l’attaque de précision, cet appareil biplace de plus de trois tonnes peut transporter jusqu’à 750 kg de charges utiles. Avec ses six points d’emport, il peut intégrer différents types d’armements et de capteurs. Son autonomie de 40 heures et son rayon d’action de 6 500 km le placent parmi les rares appareils capables de couvrir de très vastes zones sans nécessiter de relais. Par comparaison, il surclasse le célèbre Bayraktar TB2 – également turc – dont la portée reste limitée à 150 km, et rivalise techniquement avec l’Akinci, autre fleuron de la même industrie, dont l’endurance est toutefois inférieure.

Capacités accrues pour une armée en pleine transformation

Le Niger, confronté depuis des années à des menaces persistantes sur plusieurs fronts, notamment au Sahel, accélère la modernisation de son dispositif militaire. L’arrivée imminente de drones Aksungur dans l’arsenal des Forces armées nigériennes (FAN) illustre cette volonté de doter l’armée de moyens technologiques avancés. Ce renforcement aérien permettrait au pays d’élargir considérablement sa capacité de surveillance en continu de zones instables et de mener, de manière plus autonome, des opérations de reconnaissance et de frappe de haute précision.

Avec une vitesse de croisière variant entre 180 et 250 km/h et la capacité de rester en vol pendant près de deux jours, l’Aksungur apporte une flexibilité tactique inédite pour les FAN. Son rayon d’action permettrait notamment de couvrir la totalité du territoire nigérien, y compris ses zones frontalières les plus éloignées, sans avoir besoin de se repositionner fréquemment. Cette autonomie opérationnelle constitue un avantage stratégique, surtout dans les zones où les moyens logistiques sont limités.

Transmission des compétences et dynamique régionale

Pour garantir une prise en main rapide et efficace de cette technologie, une équipe composée de douze militaires nigériens a suivi un programme de formation spécialisé en Turquie. Encadrés par des instructeurs turcs expérimentés, ces opérateurs ont été formés aussi bien à la navigation qu’à l’utilisation des systèmes d’armement et de surveillance embarqués. L’entraînement, réparti entre cours théoriques, simulations et missions de vol, visait à familiariser les personnels nigériens avec les exigences techniques et tactiques du pilotage à distance de drones de nouvelle génération.

Le Niger s’inscrit ainsi dans une tendance qui s’élargit au sein de l’Alliance des États du Sahel. Le Mali et le Burkina Faso, partenaires du Niger dans cette alliance régionale, ont eux aussi renforcé leur arsenal en s’équipant de drones turcs ces dernières années. Les Bayraktar TB2, en particulier, sont désormais utilisés pour la surveillance de vastes territoires et les frappes ciblées contre des groupes armés. Ces acquisitions traduisent un changement d’orientation stratégique de ces États vers des partenaires non occidentaux, avec une préférence marquée pour l’équipement turc, réputé pour son rapport coût-efficacité et son accessibilité.

Vers une autonomie aérienne renforcée

Le coût unitaire de l’Aksungur, estimé entre 15 et 20 millions d’euros, représente un investissement important pour le Niger, mais les capacités qu’il offre pourraient redéfinir les modes d’action des FAN. La combinaison de portée, d’endurance, de capacité d’emport et de flexibilité d’usage ouvre la voie à une surveillance continue de zones à haut risque, mais aussi à des frappes ciblées contre des groupes armés opérant dans des environnements difficiles d’accès.

Cette acquisition reflète également le rapprochement militaire croissant entre Niamey et Ankara, dans un contexte où plusieurs pays du Sahel cherchent à diversifier leurs partenariats sécuritaires. Le choix d’un appareil comme l’Aksungur, à la fois sophistiqué et éprouvé, indique une orientation vers des solutions technologiques robustes et rapidement opérationnelles. À terme, cette modernisation pourrait permettre aux FAN d’élargir leur rôle dans les opérations régionales, notamment au sein de l’Alliance des États du Sahel, en renforçant leur capacité de réponse autonome face aux défis sécuritaires.