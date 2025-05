Elon Musk : sa guerre contre son ancien allié ne faiblit pas

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Quand Elon Musk cofonde OpenAI en 2015 aux côtés de figures majeures de la Silicon Valley comme Sam Altman, l’idée de départ est claire : développer une intelligence artificielle puissante tout en veillant à ce qu’elle bénéficie à l’humanité entière. L’objectif initial est alors résolument non lucratif, une réponse directe aux inquiétudes que suscitent les usages commerciaux et militaires de l’IA. Musk, connu pour ses engagements futuristes et son franc-parler, participe activement au lancement de ce projet, y voyant une manière d’encadrer le développement de l’intelligence artificielle pour éviter les dérives. Mais ce partenariat, autrefois fondé sur la confiance et la vision partagée, s’est fissuré au fil du temps. Aujourd’hui, il vire à l’affrontement judiciaire.

La fracture autour des ambitions commerciales

La divergence entre Elon Musk et OpenAI n’est pas née d’un simple désaccord technique. Elle découle d’un changement structurel et idéologique majeur. OpenAI, dont l’ADN était initialement ancré dans le non lucratif, a mis en place en 2019 une entité commerciale distincte. Ce virage, perçu par Musk comme une trahison des principes fondateurs, est au cœur de la discorde actuelle. Le récent recul d’OpenAI, qui renonce à affranchir son bras lucratif du contrôle de sa maison-mère à but non lucratif, n’a pas suffi à apaiser les tensions.

Publicité

Loin d’être un apaisement, cette annonce a plutôt ravivé les reproches de Musk. Pour lui, OpenAI aurait détourné sa mission originelle au profit d’intérêts privés, notamment ceux de son PDG Sam Altman, de Microsoft et d’autres investisseurs majeurs. Son avocat, Marc Toberoff, a d’ailleurs réaffirmé que le procès en cours irait jusqu’à son terme. En somme, Musk reproche à OpenAI d’avoir troqué sa boussole éthique contre un compas financier.

Une bataille d’influence et de principes

La querelle entre Elon Musk et OpenAI dépasse largement le cadre d’un simple conflit d’actionnaires. Elle cristallise un débat de fond sur l’avenir de l’intelligence artificielle. D’un côté, une approche qui cherche à garantir la neutralité, la transparence et l’accès équitable aux avancées technologiques. De l’autre, une logique de marché où les intérêts commerciaux dictent les priorités, quitte à concentrer les pouvoirs et les bénéfices entre quelques mains.

La structure actuelle proposée par OpenAI maintiendrait certes un contrôle de la maison-mère sur ses activités lucratives, mais elle instituerait aussi cette dernière comme actionnaire principal de sa propre filiale. Un modèle hybride qui, selon Musk, donne une illusion de supervision tout en légitimant une orientation résolument commerciale. C’est un peu comme si un arbitre devenait aussi l’un des joueurs principaux d’un match. Ce paradoxe alimente l’argumentaire de Musk, qui perçoit dans cette évolution une dérive systémique.

Musk contre Altman : un duel qui symbolise une époque

À travers cette confrontation, deux figures emblématiques du monde technologique s’opposent : Elon Musk, l’entrepreneur radical qui mêle ambition planétaire et méfiance envers les dérives de l’IA ; Sam Altman, stratège calme mais déterminé, devenu l’un des visages de l’IA générative à travers ChatGPT. Leur différend dépasse les couloirs des tribunaux. Il incarne une rupture entre deux conceptions du progrès technologique.

Publicité

La décision d’OpenAI de ne pas aller jusqu’à l’autonomisation complète de sa branche commerciale aurait pu être perçue comme un geste de réconciliation. Mais Musk, en attaquant en justice, semble vouloir obtenir davantage qu’un simple retour en arrière : il réclame des garanties structurelles et un rappel à l’ordre moral. Ce combat judiciaire pourrait donc dessiner les contours de la manière dont les grandes entreprises technologiques devront, à l’avenir, rendre des comptes sur leur gouvernance et leur fidélité à leurs engagements initiaux.

En refusant de tourner la page, Musk ne cherche pas simplement à régler ses comptes avec un ancien partenaire. Il agit comme un lanceur d’alerte venu rappeler que derrière l’essor spectaculaire de l’intelligence artificielle, des choix cruciaux sont en train de se jouer. Des choix qui déterminent qui contrôle la technologie, à quelles fins et avec quelles conséquences pour le reste du monde.