Agriculture en Afrique : Dangote annonce un grand projet

Photo Supplied/Pixabay

Le groupe Dangote continue d’élargir son champ d’action au sein de l’économie nigériane. Après avoir investi massivement dans le ciment, le sucre ou encore le pétrole, le conglomérat du milliardaire Aliko Dangote se tourne un peu plus vers l’agriculture. Une nouvelle rizerie sera bientôt construite dans l’État du Niger, à Wushishi, sur un terrain de 30 hectares.

L’information a été donnée par Fatima Wali Abdurrahman, cadre du groupe. Elle a précisé que l’usine aura une capacité de traitement de 32 tonnes de paddy par heure. Il s’agit d’un projet important à un moment où le Nigeria cherche à réduire sa dépendance aux importations alimentaires, notamment dans le secteur du riz, très consommé à travers le pays.

Publicité

Cette nouvelle infrastructure pourrait jouer un rôle clé dans les efforts de transformation locale. La production nationale de riz a certes augmenté ces dernières années, mais elle reste insuffisante pour répondre à la demande. Une partie du marché reste comblée par les importations, malgré les politiques incitatives en faveur de la production locale.

Le projet à Wushishi représente donc un pas de plus vers une meilleure autonomie alimentaire. Il peut aussi créer des débouchés pour les producteurs locaux de paddy, stimuler les économies rurales et générer des emplois sur place. Le groupe Dangote entend ainsi s’aligner avec les objectifs du gouvernement nigérian en matière de sécurité alimentaire et de transformation agricole.

Ce nouveau projet illustre également la stratégie du groupe, qui ne se limite plus aux secteurs industriels lourds. En se positionnant dans l’agriculture, Dangote cherche à occuper tout l’écosystème, du champ à la transformation. Une logique de chaîne complète, qui renforce la résilience économique du pays.

Alors que les prix mondiaux des denrées restent instables, le Nigeria veut produire davantage localement. Et l’implication de grands groupes privés comme Dangote pourrait accélérer cette transition. Le succès de ce type d’initiative dépendra aussi d’un environnement stable, d’un accès régulier à l’eau, à l’énergie, et d’un soutien logistique adapté pour le transport et la distribution.