Armées : la France veut solliciter ce pays pour une opération spéciale

Pixabay

Pendant des décennies, l’Europe a nourri l’ambition de figurer parmi les grandes puissances spatiales, mais le terrain s’est progressivement dérobé sous ses pieds. Alors que les États-Unis et la Chine multipliaient les démonstrations technologiques – fusées réutilisables, constellations de satellites, stations orbitales – l’Europe, freinée par des lenteurs politiques, une dépendance industrielle croissante et un manque de vision unifiée, s’est laissée distancer. L’échec du programme Ariane 6 à s’imposer rapidement, combiné à la perte d’accès aux fusées Soyouz après la guerre en Ukraine, a mis en lumière la fragilité stratégique du continent. Dans ce contexte, la France tente de combler un retard qui pourrait devenir irréversible, notamment sur le front hautement sensible de la défense spatiale.

Le Japon, un partenaire inattendu pour une mission sensible

Face à la multiplication d’activités suspectes dans l’orbite terrestre basse, Paris prend désormais des initiatives musclées. Pour développer ses capacités de réaction en orbite, le Commandement de l’Espace (CdE) envisage une opération inédite : faire appel à une entreprise étrangère – japonaise en l’occurrence – pour mener une mission spéciale. La société visée, Astroscale, est spécialisée dans le nettoyage des débris spatiaux. Elle opère le satellite ADRAS-J, l’un des rares appareils déjà en orbite capable de s’approcher de cibles de manière autonome. Ce satellite dispose encore de suffisamment de carburant pour exécuter une mission précise, malgré des réserves en diminution.

Publicité

L’enjeu n’est plus seulement de surveiller l’espace, mais d’intervenir si nécessaire. Et pour cela, les satellites classiques ne suffisent plus. La France entend tester deux nouveaux engins : Splinter, un satellite de manœuvre avancée, et Lisa1, un guetteur orbital chargé de collecter des informations sur son environnement. Ensemble, ils devront simuler des interactions variées – collaboration ou confrontation – afin de valider les capacités d’intervention dans des situations concrètes. Cette expérimentation, menée sous l’égide de la Direction générale de l’armement, s’inscrit dans le cadre du programme ARES, axé sur l’action et la résilience spatiale. À terme, elle doit aboutir à la démonstration TOUTATIS, une réponse technologique aux actes hostiles potentiels dans l’espace.

L’espace, un théâtre de plus en plus conflictuel

La montée en puissance des ambitions militaires dans l’espace transforme la nature même des opérations. Les satellites ne sont plus de simples outils d’observation ou de communication : ils deviennent des pions actifs dans un échiquier stratégique tendu. Les attaques ne prennent pas toujours la forme d’une destruction franche ; elles peuvent se manifester par des brouillages, des approches furtives ou des altérations de trajectoire. Dans ce contexte, disposer d’engins capables d’identifier une menace et d’y répondre devient crucial. Mais cette maîtrise suppose un savoir-faire que la France, à défaut de moyens opérationnels entièrement nationaux, cherche pour l’instant à compléter par des coopérations ciblées.

Le recours à Astroscale illustre une approche plus pragmatique, voire audacieuse : puiser dans les ressources civiles internationales pour combler des lacunes militaires. Le fait que le satellite ADRAS-J, conçu à l’origine pour nettoyer l’espace, soit aujourd’hui convoité à des fins de démonstration tactique, montre à quel point les frontières entre usages civils et militaires s’estompent. Cette hybridation stratégique pourrait bien devenir la norme dans les années à venir.

Une course contre la montre technologique

La France tente de regagner du terrain dans une compétition où chaque avancée compte. Contrairement aux missions de prestige du passé, les projets comme ARES ou TOUTATIS répondent à des préoccupations immédiates : préserver la souveraineté, assurer la sécurité des infrastructures critiques et dissuader toute tentative d’ingérence. Les incidents récents – satellites russes suspectés d’espionnage, manœuvres chinoises opaques – rappellent que l’orbite basse est un espace où les tensions se cristallisent désormais avec une intensité nouvelle.

Publicité

En s’appuyant sur les capacités existantes d’un acteur comme Astroscale, la France cherche à franchir un cap : transformer une dépendance technologique en levier opérationnel. Ce pari, s’il réussit, pourrait redéfinir sa posture spatiale et lui offrir une position plus robuste dans le concert des puissances orbitales. Mais il révèle aussi la nécessité de redoubler d’efforts pour que demain, les satellites tactiques français ne soient plus dépendants de partenaires extérieurs pour accomplir des missions critiques.