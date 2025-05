Armement des USA : la Chine manifeste son inquiétude

Photo : NASA/Bill Ingalls

La Chine a exprimé mercredi de vives préoccupations concernant le projet américain de construction d’un vaste système de défense antimissiles nommé « Dôme d’or« , le considérant comme une menace sérieuse pour l’équilibre stratégique mondial. Lors d’une conférence de presse, Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a clairement exprimé l’opposition de Pékin à cette initiative, appelant les États-Unis à « cesser rapidement le développement et le déploiement d’un système mondial de défense antimissile« .

Selon la diplomatie chinoise, Washington est « obsédé par la recherche d’une sécurité absolue » pour son propre pays, violant ainsi « le principe selon lequel la sécurité de tous les pays doit être respectée » et remettant en cause l’équilibre stratégique international. Cette réaction fait suite à l’annonce faite la veille par Donald Trump concernant la construction de ce bouclier antimissiles américain, présenté comme « un investissement générationnel dans la sécurité de l’Amérique et des Américains« .

Un projet ambitieux inspiré du modèle israélien

Le président américain a détaillé que ce nouveau dispositif, inspiré du « Dôme de fer » israélien, sera capable d’intercepter des missiles, peu importe d’où ils sont lancés. Selon les annonces de la Maison Blanche, le Canada rejoindrait cette initiative évaluée à environ 175 milliards de dollars, avec une mise en service prévue avant la fin du mandat présidentiel de Trump.

Des tensions géopolitiques exacerbées

Cette nouvelle escalade dans la course à l’armement et à la militarisation de l’espace suscite des critiques non seulement de la Chine, mais également de la Russie. Moscou avait déjà exprimé son opposition lors de l’annonce initiale en janvier, comparant ce projet au programme controversé de « guerre des étoiles » des années 1980.

L’inquiétude des puissances rivales est d’autant plus vive que ce projet pourrait déséquilibrer la dissuasion nucléaire mondiale en offrant potentiellement aux États-Unis une protection contre des frappes de représailles, compromettant ainsi la doctrine de « destruction mutuelle assurée » qui a longtemps maintenu une forme de paix tendue entre les grandes puissances. Pour Pékin, cette initiative américaine s’inscrit dans une logique déstabilisatrice qui risque d’accélérer la militarisation spatiale et de provoquer une nouvelle course aux armements.