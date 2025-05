Armement : un projet de porte-avions remplacé par un navire de drones

Milkor 380 (DR)

La marine sud-coréenne a longtemps aspiré à développer des capacités aéronavales substantielles. Initialement, le projet prévoyait la transformation de deux porte-hélicoptères de classe Dokdo pour y déployer des chasseurs-bombardiers F-35B. Cependant, le tonnage limité des navires a rapidement nécessité une révision de la stratégie.

En 2019, un programme de porte-avions léger nommé CV-X a été lancé, visant à construire un navire de 30 000 tonnes capable d’accueillir jusqu’à vingt F-35B, avec une mise en service prévue pour 2033.

Un projet stratégique complexe

Le programme CV-X a rapidement révélé des défis politiques et budgétaires majeurs. La doctrine militaire sud-coréenne, principalement axée sur la menace nord-coréenne, repose sur trois piliers : le réseau de renseignement, la défense antimissile et la capacité de représailles. Dans ce contexte, l’utilité d’un porte-avions a été largement remise en question, conduisant à des hésitations budgétaires et politiques.

Une nouvelle approche technologique

Face à ces contraintes, la marine sud-coréenne a radicalement modifié sa stratégie. Au lieu d’un porte-avions traditionnel, elle développe désormais un « navire de commandement polyvalent » capable de déployer des drones de combat, de surveillance et de reconnaissance, tout en conservant des capacités d’hélicoptères.

Ce nouveau concept permettra non seulement de réaliser d’importantes économies, notamment en évitant l’achat des coûteux F-35B, mais aussi de s’adapter à l’évolution future des guerres navales, avec une intégration significative de l’intelligence artificielle et des systèmes sans pilote. Hyundai Heavy Industries a déjà été chargée de réaliser les études de conception de ce navire innovant.

Une décision qui intervient dans un contexte politique très tendu, marqué notamment par le récent départ de l’ancien président Yoon Suk-yeol et les tensions, de plus en plus marquées, avec le Nord, qui laissent craindre une évolution négative des relations entre les pays voisins.