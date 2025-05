Aviation en Afrique : ce pays veut produire un nouveau type de carburant

Photo unsplash

Le Nigeria a de grandes ambitions dans le secteur de l’aviation civile. En outre, le pays cherche à innover dans un domaine important et encore peu exploité sur le continent. Il s’agit de la production de carburant d’aviation durable. Face aux difficultés d’approvisionnement en carburéacteur classique, le gouvernement nigérian a décidé de changer de cap.

L’objectif est de produire localement un carburant alternatif, plus respectueux de l’environnement, tout en stimulant l’économie nationale. D’après les informations relayées par l’AgenceEcofin, le projet s’articule autour de 6 axes clés, à savoir le cadre réglementaire, le financement, la logistique, l’approvisionnement en matières premières, l’innovation technologique et la gestion des impacts environnementaux.

Publicité

Ce plan global vise à créer un écosystème cohérent pour favoriser une transition énergétique dans l’aviation. Le Nigeria souhaite utiliser cette transition comme levier pour bâtir une filière complète, de la biomasse à la distribution du carburéacteur durable. Le choix du carburant renouvelable n’est pas anodin. Il permet de valoriser des ressources locales, notamment agricoles, comme les résidus de cultures, les huiles végétales ou encore certaines plantes énergétiques. Cette orientation pourrait offrir de nouveaux débouchés pour les agriculteurs nigérians et renforcer les liens entre le secteur rural et l’industrie énergétique.

En encourageant la transformation de matières premières sur place, le géant d’Afrique de l’Ouest espère aussi réduire sa dépendance aux importations, créer des emplois qualifiés, et attirer des investisseurs sensibles à l’innovation verte. Ce projet de carburant d’aviation renouvelable montre que le Nigeria cherche à se projeter dans un avenir où son secteur aérien serait plus résilient, plus compétitif et mieux intégré à une économie verte.