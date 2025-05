Aviation en Afrique du Nord : cette compagnie veut bousculer la hiérarchie établie

Photo Unsplash

La compagnie EgyptAir affiche clairement ses ambitions sur le marché africain du transport aérien. Déterminée à ne pas rester à l’ombre des géants du secteur, elle veut étendre sa présence et se positionner durablement comme un acteur central de la mobilité sur le continent.

Dans cette logique, EgyptAir a récemment passé une commande de 10 avions long-courriers Airbus A350-900. Cet achat s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de la flotte et d’amélioration de l’expérience passager. La compagnie souhaite mieux répondre aux attentes d’un marché africain en pleine évolution, où la demande en liaisons régionales et intercontinentales ne cesse de croître.

Publicité

Face à Ethiopian Airlines, numéro un du continent avec près de 16 millions de passagers transportés en 2024, et à Royal Air Maroc (RAM), EgyptAir veut affirmer sa place. D’après les données de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), EgyptAir occupe actuellement la deuxième position avec 9,8 millions de passagers, contre 7,1 millions pour RAM. Ce classement témoigne d’une concurrence de plus en plus vive, mais aussi d’un marché aux fortes potentialités.

EgyptAir mise sur le renforcement de ses dessertes africaines, la qualité de service et des partenariats stratégiques pour asseoir son influence. Son hub du Caire, bien connecté à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Afrique, lui offre un atout logistique majeur. Le transport aérien africain reste encore largement sous-exploité, avec une faible part du trafic mondial. Cela ouvre des perspectives aux compagnies capables d’anticiper les besoins en connectivité, de proposer des prix compétitifs et d’assurer des liaisons fiables. Dans ce contexte, EgyptAir entend jouer sa carte pleinement.