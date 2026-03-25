Sénégal : Saisi sur la finale de la CAN 2025, le TAS ouvre une procédure

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a enregistré le 25 mars 2026 un appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF). La FSF conteste la décision de la CAF du 17 mars 2026 qui a déclaré le Sénégal perdant par forfait de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, attribuant la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

La FSF réclame l’annulation de la décision de la CAF

Dans son recours, la FSF demande au TAS d’annuler la décision du Jury d’Appel de la CAF et de déclarer le Sénégal vainqueur de la CAN 2025. La fédération sénégalaise sollicite également la suspension du délai de dépôt du mémoire d’appel, au motif que la décision de la CAF du 17 mars ne comportait que le verdict, sans les motifs détaillés. La FSF entend attendre la notification des motivations complètes avant de développer ses arguments juridiques.

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Moussa Mbaye, membre du comité exécutif de la FSF, avait annoncé l’imminence de ce recours avant son enregistrement officiel par le TAS.

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Une procédure arbitrale dont le calendrier reste indéterminé

Conformément au règlement de procédure du TAS, une formation arbitrale doit être désignée avant qu’un calendrier ne soit arrêté. Une fois constituée, la FSF disposera de vingt jours pour déposer son mémoire exposant ses arguments juridiques. La CAF et la FRMF, parties intimées, auront ensuite vingt jours pour présenter leur réponse.

La demande de suspension du délai formulée par la FSF rend impossible, à ce stade, toute anticipation des échéances ou de la date d’audience. Le Directeur Général du TAS, Me Matthieu Reeb, a indiqué que l’institution veillerait à mener la procédure « dans les meilleurs délais, tout en respectant le droit de toutes les parties à bénéficier d’un procès équitable ».

Le TAS précise que les procédures en cours sont confidentielles et s’engage à informer les médias si une audience est programmée.