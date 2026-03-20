Burkina : sanctionnés en Europe, Nathalie Yamb et Franklin Nyamsi nommés par Ibrahim Traoré

Le gouvernement burkinabè a entériné, mercredi 19 mars 2026, la nomination des membres du Conseil d’orientation de l’Institut des peuples noirs-Farafina (IPN-Farafina). La décision a été prise en Conseil des ministres, sous l’autorité du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Selon le compte rendu officiel de cette réunion gouvernementale, deux décrets ont été adoptés pour désigner les douze personnalités appelées à siéger au sein de cet organe stratégique, ainsi que son président. Parmi les profils retenus figurent la militante franco-camerounaise Nathalie Yamb et le philosophe camerounais Franklin Nathan Nyamsi.

Une institution panafricaine en structuration

L’Institut des peuples noirs-Farafina est présenté par les autorités burkinabè comme une structure à vocation scientifique, culturelle et idéologique, chargée d’accompagner la réflexion autour des enjeux africains contemporains. La mise en place de son Conseil d’orientation constitue une étape opérationnelle dans son organisation.

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D’après les informations publiées par le gouvernement, cet organe consultatif regroupe douze personnalités issues de différents horizons. Il est chargé d’orienter les activités de l’institut et de contribuer à la définition de ses axes de travail. La désignation de Nathalie Yamb et de Franklin Nyamsi s’inscrit dans cette logique. Tous deux sont identifiés comme des figures engagées dans les débats panafricanistes, avec une présence médiatique notable sur les questions de souveraineté et de gouvernance en Afrique.

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Des profils associés à des sanctions en Europe

La nomination de ces deux personnalités intervient alors qu’elles font l’objet de mesures restrictives en Europe. Nathalie Yamb est sous sanctions de l’Union européenne depuis juin 2025. L’UE lui reproche des activités d’influence jugées favorables à la Russie, ce qui a conduit à une interdiction d’entrée sur son territoire ainsi qu’au gel de ses avoirs.

Elle a par ailleurs été nommée conseillère spéciale du général Abdourahamane Tiani au Niger en août 2025et a même reçu un passeport diplomatique comme nous l’avons annoncé sur notre plateforme, confirmant son implication auprès des autorités de ce pays membre de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Franklin Nyamsi, pour sa part, est visé par des mesures prises par la France. En février 2026, les autorités françaises ont procédé au gel de ses avoirs sur leur territoire dans le cadre du dispositif légal relatif aux ingérences étrangères adopté en 2024. Ces éléments distinguent la nature des sanctions : européenne pour Nathalie Yamb, nationale française pour Franklin Nyamsi.

Une décision inscrite dans l’agenda de la transition

La composition du Conseil d’orientation de l’IPN-Farafina intervient dans une phase de réorganisation institutionnelle au Burkina Faso. Les autorités de la transition multiplient les initiatives visant à structurer des outils de réflexion et de production intellectuelle autour des enjeux politiques et culturels africains. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le Conseil d’orientation est désormais en place et devrait accompagner le démarrage effectif des activités de l’institut dans les prochaines semaines.