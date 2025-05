Bénin : Cotonou accueille la 10ème édition de Africa SME Champions Forum 2025

Les 8 et 9 mai 2025, Cotonou accueillera la 10e édition de l’Africa SME Champions Forum. Cet événement, organisé au Sofitel Marina, réunit les acteurs publics et privés autour de la question du développement des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique. Avant son ouverture, une conférence de presse s’est tenue ce mercredi 30 avril à Cotonou.

Plusieurs personnalités y ont pris part, dont Didier Acouetey, Président du Forum et PDG du cabinet AfricSearch, Paul Koffi Koffi, Commissaire à l’UEMOA chargé du développement de l’entreprise, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique, Régis Facia, Vice-président du Patronat béninois, Laurent Gangbès, Directeur général de l’Agence pour le développement des PME au Bénin, Ababacar Diaw, Directeur général de SGI Impaxis, et Yedau Ogundele, Directeur général de la CRRH-UEMOA.

Les intervenants ont présenté les objectifs de cette 10e édition, qui s’inscrit dans une dynamique de renforcement de l’écosystème des PME africaines. L’événement marque également le lancement officiel du Pacte de soutien aux PME africaines 2025–2035, une initiative continentale qui vise à mobiliser 50 milliards de dollars pour améliorer l’accès au financement, encourager la digitalisation des entreprises et promouvoir un cadre réglementaire adapté.

L’Africa SME Champions Forum a été initié en 2014 par le Groupe AfricSearch. Depuis sa création, il s’est imposé comme une plateforme de rencontre entre entrepreneurs, investisseurs, institutions financières et responsables publics. En dix ans, il a permis la structuration de partenariats, le renforcement de capacités et la mise en lumière de nombreuses PME à potentiel.

Le programme des deux jours comprend des panels, des sessions de formation et des rencontres B2B. Des discussions porteront notamment sur les mécanismes de financement, les partenariats public-privé, l’innovation et les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Une « Deal Room » est prévue pour faciliter les échanges entre porteurs de projets et partenaires financiers.

En clôture de la première journée, les Africa SME Champions Awards récompenseront des initiatives exemplaires dans plusieurs catégories, dont la PME de l’année, la meilleure politique publique en faveur des PME et l’innovation en matière de financement.

La tenue de cette 10e édition à Cotonou témoigne d’une volonté d’élargir le cercle des acteurs impliqués dans le développement des entreprises africaines. Avec l’appui de partenaires comme la BRVM, la BOAD, le Fonds de garantie africain (AGF) ou encore la BADEA, le Forum entend soutenir la création de champions économiques sur le continent à l’horizon 2035.