Chine : un exploit de plus dans le domaine technologique

Photo Metal structure

Le Bureau d’alimentation électrique de Yunnan Honghe, une filiale de China Southern Power Grid, a franchi une étape technologique majeure en déployant le premier robot humanoïde dédié aux infrastructures de réseau électrique. Cette innovation, annoncée le mardi 22 avril 2025, marque un tournant dans l’automatisation des tâches dangereuses du secteur énergétique.

Sous supervision humaine, ce robot polyvalent a exécuté diverses opérations techniques complexes : serrage de boulons, mise en terre de boîtiers d’interrupteurs et installation de barres d’espacement sur des lignes de dérivation à l’aide d’une nacelle élévatrice. Une vidéo partagée par le fournisseur d’électricité montre également la machine utilisant un ordinateur, démontrant l’étendue de ses capacités.

Publicité

Sécurité et efficacité au cœur de l’innovation

Liu Aimin, directeur du Centre de planification et de gestion de la construction, a souligné la pertinence de cette technologie face aux défis du secteur. La construction et la maintenance des réseaux électriques impliquent des tâches répétitives et dangereuses, justifiant le recours à des robots capables d’assumer ces risques à la place des travailleurs humains.

Cette avancée s’inscrit dans la stratégie chinoise d’investissement massif dans l’intelligence artificielle. Selon le rapport 2024 de la Fédération internationale de robotique (IFR), la Chine a déployé 276 300 robots industriels au cours de l’année, représentant 51 % de la production mondiale, estimée à 500 000 unités. Des chiffres importants, qui démontrent toutes les capacités technologiques chinoises.

Une réponse au défi démographique chinois

Avec désormais 470 robots pour 10 000 employés, la Chine accélère sa transition vers l’automatisation industrielle. Cette robotisation constitue une réponse stratégique de Pékin face au vieillissement de sa population, permettant de maintenir une production et un rendement élevés malgré les défis démographiques auxquels le pays est confronté. Dans le même temps cependant, la jeunesse chinoise souffre d’un taux de chômage très élevé.