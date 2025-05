Dangote : sa raffinerie monte en grade avec cette annonce

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

Lancée à Lekki, dans la région de Lagos, la raffinerie du groupe Dangote est l’une des plus vastes infrastructures énergétiques jamais développées en Afrique. Ce projet, porté par l’entrepreneur Aliko Dangote, vise à répondre à la demande nationale de produits raffinés, tout en renforçant les capacités industrielles du Nigeria. En plus de la raffinerie proprement dite, le site comprend une usine pétrochimique conçue pour produire divers matériaux, dont le polypropylène, un polymère utilisé dans plusieurs secteurs industriels. Dotée d’une capacité de production de 830 000 tonnes métriques par an, l’usine a démarré ses activités en mars.

Un matériau stratégique au cœur de la transformation industrielle

Avec le démarrage de la production de polypropylène dans le complexe de Lekki, le Nigeria franchit une étape dans la valorisation locale de ses ressources. Ce polymère, essentiel à la fabrication de nombreux produits utilisés au quotidien — de l’emballage à l’automobile — est désormais manufacturé sur place, limitant ainsi la dépendance aux importations. Cette initiative contribue également à dynamiser le tissu industriel du pays en stimulant les activités de transformation en aval.

Un accord commercial à portée mondiale

Le groupe Dangote a noué un accord commercial avec Vinmar Group, une entreprise américaine reconnue pour son savoir-faire dans la distribution de produits pétrochimiques. Cet accord a pour but de diffuser le polypropylène fabriqué à Lekki, en s’appuyant sur l’infrastructure commerciale déjà établie de Vinmar.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur la demande nationale, cette initiative révèle une intention affirmée de faire rayonner ce produit au-delà des frontières. Fatima Aliko Dangote, qui supervise l’expansion commerciale du groupe, a souligné que cette collaboration s’inscrit dans une logique de rayonnement global. Elle a insisté sur la volonté de faire reconnaître le polypropylène nigérian en s’inspirant de modèles de croissance déjà appliqués à d’autres branches du groupe.

Un levier d’intégration économique pour le Nigeria

Au-delà de l’exportation, la fabrication locale de polypropylène représente un atout économique de taille. Elle permet non seulement de capter une partie de la valeur auparavant générée à l’étranger, mais aussi de renforcer l’autonomie industrielle du pays. L’intégration de la chaîne de valeur autour de cette matière première pourrait catalyser la croissance d’autres secteurs connexes, favorisant ainsi un développement plus inclusif.

Grâce à l’accord avec Vinmar, le polypropylène produit à Lekki pourra accéder à des marchés variés, à un moment où les acteurs cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement. Cette ouverture vers l’extérieur constitue une opportunité stratégique pour le Nigeria de se positionner comme un fournisseur crédible sur l’échiquier mondial.

Le début de la production de polypropylène, combiné à une stratégie d’exportation portée par un acteur reconnu comme Vinmar Group, marque une nouvelle phase dans l’industrialisation du Nigeria. Le groupe Dangote démontre ainsi sa capacité à transformer localement une ressource clé et à inscrire sa production dans les circuits mondiaux. Ce virage illustre une ambition de structuration industrielle tournée vers la compétitivité internationale.