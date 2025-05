Emmanuel Macron agressé par Brigitte? L’Elysée se prononce sur le geste qui fait jaser

Photo : Capture Russia Today

Une scène inhabituelle a fait surface lors de l’arrivée d’Emmanuel Macron au Vietnam, dimanche 25 mai 2025, un incident qui a rapidement suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Sur les images capturées à la descente de l’avion présidentiel, une main semble repousser violemment le visage du président, un geste attribué à son épouse, Brigitte Macron. Bien que certains aient interprété cet instant comme une agression, l’Élysée a immédiatement réagi pour dissiper toute ambiguïté, qualifiant la scène de simple moment de complicité.

Les images, diffusées par Russia Today et filmées par Associated Press, montrent Emmanuel Macron se retrouvant soudainement face à la porte de l’avion, après avoir été apparemment repoussé par sa femme, qui était vêtue d’une veste rouge. Un instant après, le président, visiblement surpris, réagit en saluant les caméras. Cette situation, captée à un moment précis et dans un contexte de visite officielle, a provoqué une vague de spéculations, alimentées par des commentaires qui ont vite qualifié l’incident d’agression.

Cependant, l’Élysée a pris rapidement position pour clarifier la situation. Selon les sources officielles, le geste de Brigitte Macron n’était en rien un acte de violence, mais plutôt un moment décontracté entre le couple présidentiel, cherchant à décompresser avant le début de leur visite. La présidence a ainsi qualifié l’incident de « chahut » complice, excluant toute interprétation malveillante. « Il s’agit d’un moment de complicité, rien de plus », a précisé un conseiller de l’Élysée, ajoutant que certaines interprétations étaient alimentées par des médias prorusses cherchant à détourner l’attention.

Dans une réponse ferme aux allégations de violence, l’Élysée a réaffirmé son engagement à lutter contre les fake news et à rectifier les informations erronées qui circulaient, notamment sur les réseaux sociaux. L’incident, qualifié de « quiproquo » par la présidence, a été précisé davantage après une clarification interne. Un conseiller de l’Élysée, dans un premier temps, avait démenti l’incident en évoquant un « fake », avant de rectifier sa déclaration, soulignant qu’il s’agissait d’un malentendu.

Ainsi, l’Élysée entend clôturer cette polémique, tout en dénonçant l’exploitation malveillante de cet incident à des fins politiques, notamment par certains médias étrangers.