Erreurs d’entretien des logements locatifs qui coûtent des milliers de dollars aux propriétaires

Être propriétaire peut être un excellent moyen de se constituer un patrimoine, mais il ne s’agit pas seulement de percevoir les loyers et de voir l’argent rentrer. Être propriétaire d’un bien locatif implique également de veiller à ce que le logement soit habitable et en bon état. Et c’est là que de nombreux propriétaires commettent des erreurs: l’entretien. L’ignorer, le retarder ou tenter de faire des économies peut avoir de graves conséquences. En effet, certaines des erreurs d’entretien les plus courantes peuvent, à terme, saigner à blanc votre compte en banque. Parlons de celles qui coûtent des milliers de dollars aux propriétaires, car savoir les éviter, c’est déjà la moitié du chemin.

Sauter les inspections régulières

L’une des plus grandes erreurs d’entretien que commettent les propriétaires est de supposer que tout va bien simplement parce que le locataire ne s’est pas plaint. Mais en réalité, tous les locataires ne signalent pas les problèmes: parfois, ils ne les remarquent pas, et parfois, ils ne veulent pas déranger. Si vous ne surveillez pas votre propriété au moins une ou deux fois par an, vous risquez de passer à côté de signes avant-coureurs de problèmes tels que de petites fuites, de la moisissure ou des infestations de nuisibles. Ces problèmes ne disparaissent pas comme ça; ils s’aggravent. Une petite goutte sous l’évier peut se transformer en dégât des eaux dont la réparation coûte des milliers de dollars. Des inspections régulières ne se limitent pas à être indiscrets, elles permettent de détecter les problèmes à temps, avant qu’ils ne coûtent cher.

Ignorer les fuites mineures

Ce n’est qu’une petite fuite, n’est-ce pas? Ce n’est pas grave. Enfin, jusqu’à ce que ça le devienne. Les dégâts des eaux sont l’une de ces catastrophes sournoises et lentes qui peuvent détruire une propriété en silence. Un robinet qui goutte peut sembler inoffensif au premier abord, mais il peut entraîner la formation de moisissures, des déformations du sol et des dommages aux meubles. S’il s’agit d’une fuite cachée, vous pourriez avoir affaire à des cloisons sèches endommagées, voire à des problèmes structurels. Et si la moisissure s’installe? C’est un problème de santé en plus d’un problème d’entretien. Morale de l’histoire? Ne négligez pas les problèmes d’eau : réparez les fuites dès qu’elles apparaissent.

Ignorer les plaintes des locataires

Si un locataire vous signale un problème ou un dysfonctionnement, écoutez-le. Ignorer ses plaintes, ou mettre une éternité à y répondre, peut entraîner des problèmes plus graves par la suite. Un plancher qui grince peut se transformer en un plancher cassé. Une fenêtre qui laisse passer les courants d’air peut entraîner des factures de chauffage plus élevées. De plus, les locataires frustrés sont plus susceptibles de déménager, ce qui vous coûte cher en temps d’inoccupation et en frais de rotation.



Il faut également tenir compte des aspects juridiques et financiers. Si un locataire signale une fuite d’eau ou un défaut d’installation électrique et que vous n’agissez pas rapidement, et que ses biens sont endommagés, vous pourriez vous retrouver dans une situation complexe. C’est là qu’intervient l’assurance habitation locataire: elle protège ses biens personnels en cas de dégât des eaux, d’incendie ou de vol. Encourager vos locataires à souscrire une assurance habitation locataire peut leur apporter la tranquillité d’esprit et réduire les frictions en cas de problème. Cela ne vous dispense pas d’entretenir votre propriété: cela permet simplement de mieux protéger tout le monde en cas de problème.

Ne pas nettoyer les gouttières: une tâche simple aux conséquences coûteuses

Nettoyer les gouttières n’est pas une tâche particulièrement glorieuse, mais c’est nécessaire. Des gouttières obstruées peuvent provoquer des refoulements et des débordements d’eau, ce qui peut endommager le toit, fissurer les fondations et même inonder le sous-sol. Et le pire, c’est que tout cela est dû à un problème parfaitement évitable. Il suffit d’un peu de temps deux fois par an, au printemps et à l’automne, pour les déboucher. Si vous négligez cette tâche, vous risquez de payer des réparations de fondations, l’une des réparations les plus coûteuses pour une propriété.

Négliger l’entretien du système CVC: une dépense inutile

Les systèmes de chauffage et de climatisation sont très sollicités, et lorsqu’ils ne sont pas entretenus, ils tombent en panne. En réalité, le remplacement d’un système CVC est l’une des réparations les plus coûteuses auxquelles vous serez confronté en tant que propriétaire. Mais vous pouvez repousser ce délai en effectuant un entretien de base. Changer les filtres régulièrement, effectuer des contrôles annuels et régler les petits problèmes rapidement peuvent assurer le bon fonctionnement du système. Ignorer ces précautions peut vous faire transpirer, à cause de la chaleur et des réparations.

Laisser l’aménagement paysager à l’abandon

Cela peut sembler mineur comparé à la plomberie ou à la toiture, mais l’aménagement paysager joue un rôle plus important qu’on ne le pense. Les arbres et arbustes envahissants peuvent endommager les toitures, obstruer les gouttières et même endommager la plomberie si les racines commencent à s’infiltrer dans les tuyaux. De plus, l’esthétique extérieure est importante. Une propriété négligée de l’extérieur ne fait pas que rebuter les locataires potentiels : elle peut attirer les nuisibles et même faire baisser votre valeur locative. Un peu de tonte et d’entretien régulier de la pelouse peut faire toute la différence.

Ne pas protéger la propriété contre les nuisibles

Les nuisibles sont plus qu’une simple nuisance. Une fois installés, ils peuvent causer de réels dégâts : fils électriques rongés, bois rongé et isolation contaminée. De plus, si les locataires voient des insectes ou des rongeurs, ils pourraient ne pas vouloir rester, ou pire, ils pourraient vous signaler des infractions au code de la santé. Sceller les fissures, effectuer des traitements antiparasitaires saisonniers et réagir rapidement lorsque les locataires signalent un problème peut vous éviter une infestation généralisée.et la facture de réparations conséquente.

Ne pas prévoir de budget d’entretien

L’une des façons les plus sournoises pour les propriétaires de perdre de l’argent est tout simplement de ne pas être financièrement prêts à effectuer des réparations. Les urgences arrivent. Le chauffe-eau tombe en panne, le toit fuit ou la climatisation tombe en panne en plein été. Si vous n’avez pas mis de côté pour les réparations, vous risquez de vous endetter, de prendre des décisions précipitées ou de faire des réparations temporaires qui coûteront plus cher par la suite. Avoir un fonds de réserve est non seulement judicieux, mais essentiel. Prévoyez les imprévus pour ne pas être complètement pris au dépourvu.

En résumé

En matière d’entretien d’un bien locatif, le vieil adage est vrai : un point à temps en vaut neuf. Prendre soin de votre propriété avant que les problèmes ne dégénèrent est l’un des meilleurs moyens de protéger votre investissement. Vous pourriez avoir l’impression de dépenser de l’argent pour rien lorsque vous effectuez une petite réparation ou un entretien courant, mais croyez-moi, cela vous épargne un gros casse-tête (et des dépenses bien plus importantes) plus tard. Être proactif, faire attention et traiter votre propriété comme l’entreprise qu’elle est vous permettra non seulement de contrôler vos coûts, mais aussi de créer une véritable richesse à long terme en tant que propriétaire.