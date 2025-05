Face à Trump, Xi Jinping resserre les liens avec l’Amérique latine

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marque un nouveau chapitre dans la confrontation entre Washington et Pékin. Dans cette dynamique, l’administration américaine relance son offensive contre la Chine, particulièrement sur le plan commercial, avec une politique de droits de douane et de sanctions visant à restreindre l’influence chinoise sur la scène internationale. Dans ce contexte, Pékin, conscient des enjeux, multiplie ses efforts pour resserrer ses liens avec l’Amérique latine, une région qui devient un terrain d’affrontement diplomatique crucial entre les deux puissances mondiales.

Le 13 mai, lors d’une réunion avec les dirigeants latino-américains à Pékin, le président chinois Xi Jinping a vivement critiqué le « harcèlement » exercé par les États-Unis, insistant sur le fait que ce type de politique ne mène qu’à l’isolement des nations qui y recourent. Selon lui, les États-Unis, par leur attitude unilatérale, risquent d’engendrer davantage de tensions internationales et de nuire à la stabilité mondiale. En contraste, la Chine se positionne comme un défenseur du multilatéralisme, prônant une coopération internationale fondée sur le respect mutuel et la solidarité.

Xi Jinping a profité de l’occasion pour annoncer un ambitieux plan de coopération avec l’Amérique latine, qui comprend un crédit de 66 milliards de yuans (environ 8,3 milliards d’euros) destiné au développement des infrastructures, à l’énergie propre et à l’éducation dans la région. La Chine entend ainsi jouer un rôle actif dans la transformation économique et sociale de ces pays, en s’érigeant comme un partenaire fiable et soucieux de l’intérêt collectif.

En outre, cette rencontre a permis à la Chine de réaffirmer son engagement à lutter conjointement avec les pays d’Amérique latine contre des menaces globales telles que le terrorisme et le crime organisé transnational. Le pays propose également des initiatives pour favoriser les échanges humains à travers des bourses d’études et des programmes de formation, consolidant ainsi les relations interpersonnelles et la coopération sur le long terme.

Dans un contexte marqué par la guerre commerciale avec les États-Unis, Xi Jinping a souligné que « personne ne peut gagner une guerre des droits de douane« . Il a insisté sur le fait que c’est dans l’unité et la coopération que réside la véritable clé pour préserver la paix mondiale et promouvoir un développement durable pour toutes les nations. La Chine, ainsi, cherche à séduire l’Amérique latine tout en faisant face à une pression croissante de la part de Washington, dans un jeu diplomatique où chaque mouvement a son importance.