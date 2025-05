Grandes fortunes : ce milliardaire pointé du doigt pour ses pratiques

© DPA

Les services développés par Mark Zuckerberg s’appuient depuis longtemps sur une logique simple mais redoutablement efficace : offrir des outils gratuits en échange d’un accès quasiment illimité aux comportements numériques. Qu’il s’agisse de publications, de messages ou d’habitudes de navigation, chaque élément est traité comme une ressource exploitable. Les plateformes du groupe – Facebook, Instagram, WhatsApp – fonctionnent comme des capteurs géants, capables d’enregistrer les moindres gestes des utilisateurs. Ce modèle repose sur des conditions d’utilisation ajustables à volonté, sans obligation d’en informer clairement les utilisateurs à chaque modification majeure.

L’émergence de l’intelligence artificielle générative donne aujourd’hui un nouveau souffle à ce fonctionnement. Bien que Meta affirme ne pas utiliser les données personnelles dans l’entraînement de ses modèles actuels, aucun cadre technique ou juridique ne l’empêche de changer de stratégie. L’absence d’engagement contraignant laisse entrevoir une possibilité permanente de bascule, rendant les garanties actuelles largement réversibles. Le flou qui entoure ces pratiques alimente les craintes sur la protection réelle des utilisateurs.

Une IA installée sans véritable dialogue

Récemment, les utilisateurs de plusieurs applications du groupe ont vu apparaître de nouveaux marqueurs visuels dans leur interface, signalant une mise à jour algorithmique importante. Derrière ce discret changement d’affichage se cache une évolution bien plus significative : l’intégration d’un système d’intelligence artificielle à la navigation, sans alerte explicite ni campagne d’information dédiée.

Cette nouvelle fonctionnalité est activée par défaut. Pour la désactiver, les utilisateurs doivent entamer une procédure volontaire, remplissant un formulaire spécifique avant une date butoir. Une option dissimulée dans les paramètres, peu visible, que beaucoup ne remarqueront jamais. Ce mode opératoire soulève des interrogations sur la réalité du consentement, réduit ici à une formalité peu accessible. Le service est présenté comme facultatif, mais l’absence de transparence sur ses effets réels laisse peu de place à un choix éclairé.

Une stratégie assumée face à des régulations à la traîne

Au lieu de freiner ses initiatives, l’absence de réaction immédiate des autorités semble encourager Meta à tester les limites. Alors même que le groupe affiche publiquement son soutien à des mesures de régulation, comme la vérification de l’âge sur les réseaux sociaux, il modifie en parallèle les usages internes de ses plateformes. Cette communication à double niveau lui permet de paraître coopératif tout en gardant un contrôle unilatéral sur les fonctionnalités déployées.

Mark Zuckerberg n’hésite plus à défier implicitement les régulateurs européens, estimant sans doute que les délais d’ajustement institutionnels jouent en sa faveur. Ce positionnement nourrit un déséquilibre structurel : pendant que les institutions s’organisent pour encadrer l’usage des technologies numériques, Meta avance à un rythme bien plus rapide, sans véritable contrepoids. L’entreprise semble prête à tout pour conserver la main sur la valorisation de ses contenus, y compris les plus personnels.

Vers un bras de fer réglementaire

Les prochaines semaines seront déterminantes. Plusieurs autorités nationales de protection des données envisagent déjà d’interroger Meta sur sa nouvelle politique d’intégration de l’IA. À Bruxelles, la mise en œuvre du règlement européen sur les services numériques pourrait ouvrir la voie à une mise en demeure, voire à des sanctions financières. Face à cette pression croissante, l’entreprise pourrait choisir d’ajuster une partie de ses pratiques ou, au contraire, renforcer sa posture en misant sur sa capacité d’influence et de lobbying.

La question reste entière : jusqu’où Meta pourra-t-elle pousser ses lignes sans remettre en cause la confiance du public ni déclencher une riposte juridique coordonnée ?