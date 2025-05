Lithium en Afrique : 2 usines de traitement en cours de finition

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

Le Nigeria entend jouer un rôle majeur dans la chaîne de valeur mondiale du lithium. Le pays, riche en ressources naturelles, fait désormais du développement de cette filière une priorité avec l’ambition d’en faire un levier de croissance industrielle. Pour concrétiser cette vision, les autorités nigérianes misent sur des partenariats solides, notamment avec la Chine.

Deux usines de traitement de lithium sont actuellement en cours de finalisation, pour un montant total de 800 millions de dollars. La première, d’un coût estimé à 600 millions de dollars, est implantée à la frontière entre les États de Kaduna et du Niger. Elle devrait entrer en service d’ici la fin de ce trimestre. La seconde, plus modeste mais tout aussi importante, est située dans les environs d’Abuja. Elle représente un investissement de 200 millions de dollars et son achèvement est prévu dans les prochains mois.

Publicité

Ces projets marquent une nouvelle étape dans la politique de transformation locale des ressources minières lancée par le gouvernement nigérian. Le géant ouest-africain souhaite éviter l’exportation brute des minerais et favoriser leur traitement sur place pour capter une plus grande part de valeur ajoutée. Cela permet aussi de créer des emplois qualifiés et de stimuler d’autres secteurs liés à l’industrie minière.

Les partenaires chinois jouent un rôle central dans cette dynamique. En plus des financements, ils apportent leur savoir-faire dans la construction d’infrastructures et le traitement des minerais. Ce partenariat s’inscrit dans une relation économique de plus en plus active entre Abuja et Pékin.

Le Nigeria ne compte pas s’arrêter là. D’autres projets liés au lithium sont déjà à l’étude. Le pays cherche à attirer davantage d’investissements pour bâtir un véritable écosystème autour de cette ressource, devenue stratégique avec l’essor des technologies vertes, notamment les batteries pour véhicules électriques.