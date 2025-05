Maghreb: un millionnaire écossais redonne le sourire à des enfants

Photo : Operation Smile/PA

Dans le monde des grandes fortunes, certains choisissent de mettre une partie de leur richesse et leur influence au service de causes humanitaires. Ces philanthropes se mobilisent pour améliorer la vie des plus vulnérables, en apportant leur soutien à des initiatives variées, allant de la santé à l’éducation, en passant par l’environnement. Leur engagement montre une volonté de redonner ce que leur succès leur a permis de recevoir.

C’est dans cet esprit que Duncan Bannatyne, un entrepreneur écossais, et son épouse Nigora Whitehorn se sont rendus au Maroc aux côtés de l’association caritative américaine Operation Smile, qui se consacre à la prise en charge des enfants souffrant de fente palatine. Arrivés à Casablanca, le couple a assisté à plusieurs opérations chirurgicales destinées à corriger cette malformation faciale, une condition qui touche de nombreux enfants dans les pays en développement.

Publicité

L’implication de Bannatyne ne s’arrête pas au Maroc. En tant qu’ambassadeur de l’organisation, il a participé à des missions similaires dans plusieurs pays, dont les Philippines, le Mexique, le Vietnam et le Ghana. Au Maroc, l’un des moments marquants de leur visite a été la rencontre avec Zyad, un bébé de huit mois, qui a bénéficié d’une intervention chirurgicale. L’enfant, auparavant affecté par une fente palatine, a pu subir l’opération grâce aux efforts de l’équipe médicale d’Operation Smile. Après la réussite de l’intervention, le petit Zyad a été photographié, le visage apaisé, avec la mention « Zyad se remet bien de son opération, beau garçon », signée par Bannatyne lui-même.

Pour l’épouse de l’entrepreneur, cette expérience a été l’occasion de se rapprocher de ces enfants et de leurs familles. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Nigora Whitehorn a exprimé sa joie d’avoir rencontré des enfants « remplis d’espoir », tout en soulignant la solidarité qui règne autour de ces interventions. Operation Smile, qui œuvre dans plus de 35 pays à travers le monde, continue d’accomplir sa mission en mobilisant chaque année plus de 6 000 professionnels de la santé, incluant chirurgiens, pédiatres, médecins et infirmières.

L’implication de figures comme Duncan Bannatyne rappelle que la philanthropie peut avoir un impact réel et immédiat, apportant des changements concrets dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.