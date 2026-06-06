CAN U17 : le Maroc aurait-il saisi la CAF après son élimination par le Sénégal ?

Le feuilleton juridique entre le Maroc et le Sénégal devant les instances du football africain connaîtrait un nouveau rebondissement. Selon le média sénégalais Senenews, une procédure disciplinaire aurait été ouverte par la Confédération africaine de football (CAF) à la suite d’une plainte déposée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), après la demi-finale de la CAN U17 disputée le 28 mai 2026 à Rabat.

Toujours selon la même source, deux dirigeants sénégalais — Yaya Baldé et Abdoulaye Sow — auraient été auditionnés par visioconférence devant l’organe disciplinaire de la CAF dans le cadre de cette procédure. Le Sénégal avait éliminé le Maroc au terme d’une séance de tirs au but (1-1, 8-7), après que les Marocains ont égalisé à la 96e minute sur penalty.

Aucune confirmation officielle

Ces informations ne sont corroborées par aucune source indépendante. La presse marocaine ne traite pas l’information, et ni la FRMF ni la CAF n’ont publié de communiqué confirmant l’ouverture d’une telle procédure. Les griefs précis qui auraient été formulés par la partie marocaine demeurent également inconnus.

Un contentieux qui se prolonge

Les deux fédérations sont déjà engagées dans une procédure devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne. La Fédération sénégalaise de football (FSF) avait saisi cette juridiction après que le jury d’appel de la CAF a attribué au Maroc la victoire par forfait à l’issue de la finale de la CAN 2025 séniors, annulant le titre sénégalais acquis sur le terrain le 18 janvier. Aucune décision arbitrale n’a été rendue à ce stade.

Le Sénégal a remporté la CAN U17 2026 en battant la Tanzanie en finale le 3 juin. La suite de cette procédure, si elle est confirmée, dépendra des conclusions d’une enquête dont aucun calendrier n’a été communiqué.