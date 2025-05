Pétrole : bataille entre deux poids lourds des BRICS en termes de demande

Le centre de gravité de la demande pétrolière mondiale glisse lentement vers l’Asie. En première ligne, la Chine et l’Inde, deux géants démographiques et industriels, avancent à grande vitesse mais avec des stratégies opposées. D’après une analyse récente de l’agence Moody’s, l’Inde est bien partie pour devenir le principal moteur de la croissance de la demande mondiale de pétrole au cours des dix prochaines années.

Une tendance qui marquerait un tournant important, jusque-là dominé par la Chine. En Chine, les priorités évoluent. Le pays voit sa croissance économique ralentir, tandis que les politiques de transition énergétique s’intensifient. Pékin mise sur l’augmentation de sa production nationale de pétrole, dans l’objectif de réduire sa dépendance extérieure. Cette orientation vers l’autosuffisance énergétique s’inscrit dans un effort plus large pour verdir l’économie et sécuriser les approvisionnements internes.

À l’inverse, l’Inde connaît une forte poussée industrielle, tirée par de vastes projets d’infrastructure et l’expansion de secteurs tels que la construction, les transports ou encore la production d’énergie. Cette dynamique alimente une hausse rapide de la consommation pétrolière, obligeant le pays à se tourner de plus en plus vers les importations.

Si les deux pays sont membres des BRICS et partagent une forte dépendance aux hydrocarbures importés, leurs trajectoires énergétiques se différencient nettement. La Chine tente de rééquilibrer son mix énergétique avec le développement du nucléaire, du solaire et de l’éolien. L’Inde, quant à elle, reste pour l’instant très dépendante du pétrole et du charbon pour soutenir sa croissance.

Dans ce duel discret, c’est l’Inde qui capte désormais l’attention des marchés pétroliers, devenant une cible privilégiée des pays exportateurs et des compagnies pétrolières. Cette nouvelle donne pourrait redessiner les flux énergétiques mondiaux et renforcer le rôle de l’Inde dans les discussions sur la sécurité énergétique globale. Alors que les deux pays avancent sur des chemins différents, leur rivalité dans le secteur énergétique reflète des choix économiques, environnementaux et géopolitiques qui pèseront lourd dans les équilibres de demain.