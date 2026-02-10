BRICS : la Russie assure que « la porte reste ouverte » à de futurs membres

Depuis sa création en 2009, le bloc des BRICS s’est progressivement imposé comme une force majeure de négociation sur la scène mondiale. Fondé initialement sur une poignée d’économies émergentes, le groupe a vécu un tournant majeur lors du sommet de 2023, accueillant cinq nouveaux membres dont l’Iran, l’Égypte et les Émirats arabes unis. Cette vague d’adhésions reflète la volonté affichée du bloc de renforcer la voix du Sud global et d’élargir son influence géopolitique. La Russie vient de lancer un appel aux pays qui continuent de manifester leur intérêt pour rejoindre cette coalition.

La porte des BRICS reste ouverte aux futurs candidats à l’adhésion

Lors de la réunion des Sherpas des BRICS à New Delhi, Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et sherpa russe du bloc, a réaffirmé que l’expansion des BRICS se poursuivra. Il a indiqué que le groupe était prêt à accueillir de nouveaux membres et qu’aucun obstacle politique interne ne s’opposait à cette ouverture. « La porte des BRICS reste ouverte » a t-il affirmé. Selon lui, aucun calendrier préétabli ni délai artificiel ne sera imposé : les adhésions se feront en fonction de la solidité et de la préparation des candidats, plutôt que sous la pression du temps.

Ryabkov a souligné que la liste des pays souhaitant rejoindre ou renforcer leurs liens avec le bloc ne cesse de s’allonger. Son message est clair pour ces gouvernements : la porte reste ouverte, mais l’intégration se fera selon les modalités définies par le groupe, en garantissant une admission organisée et harmonieuse.

Intégration réussie et partenariats flexibles pour consolider l’expansion des BRICS

L’élargissement des BRICS a été notable : l’Indonésie, qui a rejoint le groupe il y a seulement un an, montre déjà un engagement actif dans l’ensemble des initiatives du bloc selon Ryabkov. Pour lui, tous les nouveaux membres s’impliquent pleinement, leurs gouvernements, ministères et agences collaborant étroitement avec les autres pays du groupe. Toutefois, cette croissance rapide exige de la prudence. Les BRICS reposent sur le principe du consensus, qui nécessite l’accord unanime de tous les membres pour chaque décision. Ryabkov a insisté sur l’importance de prioriser une intégration solide des nouveaux venus plutôt que de se précipiter pour accueillir d’autres candidats. Un élargissement trop rapide, sans préparation adéquate, pourrait créer des tensions et affaiblir l’unité du bloc.

Dans le même temps, les BRICS développent une approche complémentaire avec le statut de partenaire. Cette formule permet aux pays intéressés de coopérer étroitement avec le bloc sans devenir membres à part entière. Elle constitue une solution pragmatique face à la demande croissante de nations souhaitant des liens plus formels avec les BRICS, tout en garantissant la stabilité et la cohésion du groupe.

La position russe traduit donc une confiance certaine dans l’avenir du bloc : expansion garantie, mais construction solide. Pour les candidats à l’adhésion, l’horizon s’éclaircit, à condition de patienter et de laisser l’organisation peaufiner l’intégration de ses membres actuels.