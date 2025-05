Pétrole en Afrique : 1.1 milliard $ annoncés pour ce grand producteur

Photo Reuters

Le Nigeria continue de s’imposer comme un acteur énergétique majeur en Afrique. Dans une période où les marchés pétroliers restent volatils et les enjeux sécuritaires persistants, le pays affine sa stratégie. Le dernier signal fort vient du géant américain ExxonMobil, qui prépare un investissement de 1,5 milliard de dollars pour renforcer sa présence dans les eaux profondes nigérianes.

Ce nouvel engagement marque une reconfiguration de la stratégie d’ExxonMobil au Nigeria. D’après l‘AgenceEcofin, l’entreprise opère depuis des décennies dans le pays, mais les conditions ont changé. Désormais, la priorité est donnée aux ressources situées en eaux profondes, un domaine jugé plus sûr et plus stable, loin des zones côtières parfois exposées à l’insécurité et au sabotage.

Cette nouvelle vision pourrait relancer la dynamique pétrolière du Nigeria, qui a souffert ces dernières années d’une baisse de production, de vols sur les oléoducs et d’un climat d’investissement incertain. En ciblant les zones les plus prometteuses et les moins risquées, ExxonMobil envoie un message de confiance à l’État nigérian. Pour le gouvernement nigérian, ce projet tombe à point nommé. Il s’inscrit dans une politique de relance de la production pétrolière, essentielle pour l’économie nationale, encore largement dépendante des hydrocarbures.

Abuja mise sur ce type d’investissements pour booster ses revenus, créer des emplois qualifiés et moderniser son secteur énergétique. L’intérêt renouvelé d’un acteur de l’envergure d’ExxonMobil pourrait également inciter d’autres groupes internationaux à revenir ou à élargir leur présence au Nigeria. Le pays semble ainsi vouloir restaurer son attractivité, malgré les défis persistants liés à la sécurité, à la fiscalité et à la stabilité réglementaire.