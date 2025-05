Pétrole en Afrique : bientôt la reprise de l’exploitation de ce gisement

Le Gabon souhaite utiliser le pilier de son économie pour franchir un cap dans son processus de développement. Selon plusieurs médias locaux, l’entreprise américaine BW Energy prévoit, dans les prochaines semaines, de remettre en service sa plateforme offshore BW Adolo. Cette reprise marque une étape importante dans les efforts du pays pour dynamiser un secteur clé de son économie.

La plateforme BW Adolo avait été mise à l’arrêt en 2023 pour permettre une maintenance planifiée. Les travaux ont porté sur plusieurs éléments vitaux de l’unité flottante de production, notamment les cuves, les chaudières et les compresseurs à gaz. Ces rénovations étaient nécessaires pour assurer un fonctionnement plus sûr et plus efficace à long terme.

Publicité

Aujourd’hui, toutes les conditions semblent réunies pour une reprise imminente. BW Energy affiche son ambition : atteindre un niveau de production de 40 000 barils par jour, une cible significative qui devrait renforcer la contribution du secteur pétrolier au budget national. Avec des réserves encore sous-exploitées, le Gabon reste un acteur incontournable dans le paysage énergétique de l’Afrique centrale.

L’exploitation pétrolière représente une part importante des recettes publiques du pays, ainsi qu’une source d’emplois directs et indirects. La remise en activité de la plateforme BW Adolo symbolise la capacité du pays à attirer et retenir des investisseurs étrangers, même dans un contexte mondial complexe, marqué par la transition énergétique. Si le retour de BW Adolo augure d’un regain de dynamisme dans la production, le défi pour le Gabon reste de concilier développement pétrolier et engagements environnementaux. Le pays devra montrer qu’il peut tirer profit de ses ressources naturelles tout en intégrant des normes de production plus propres et responsables.