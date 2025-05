Pourquoi normaliser l’utilisation du portefeuille DeFi ?

Photo : DR

La DeFi est un concept dans le domaine de la finance qui regroupe les services financiers liés aux blockchains, dont Ethereum. L’ajout du terme dans l’univers de la blockchain permet aux utilisateurs d’avoir des services bancaires classiques avec d’autres services supplémentaires. On parle de collecter des intérêts, faire des emprunts, vendre des actifs pour ne citer que ceux-là. En quoi la normalisation de l’utilisation des portefeuilles DeFi est-elle un avantage ?

L’utilisation du meilleur portefeuille DeFi 2025 est un élément essentiel pour intégrer l’univers la DeFi, que vous soyez un débutant ou un expérimenté en crypto-monnaies. En effet, il offre une décentralisation complète, ce qui permet aux utilisateurs de gérer leurs actifs sans intermédiaire. Cela contribue à réduire les frais et les délais associés aux transactions traditionnelles. De plus, la transparence est accrue grâce à la technologie blockchain et les utilisateurs ont accès à une variété de services financiers innovants.

Pour les demandes de prêt, l’utilisateur a la possibilité de solliciter les autres membres. Pour les intérêts, ils sont versés tous les mois auprès de créanciers. Si la réponse à la demande est favorable, les clients peuvent utiliser des prêts de dernière minute, les prêts flash ou encore les prêts journaliers. Toute demande se fait uniquement en ligne selon un modèle peer to peer et le demandeur n’a pas besoin de passer par un coursier ou un autre tiers pour une négociation. En outre, l’utilisateur peut également prendre part à des actions en bourse, faire des investissements dans le trading et même gérer une personne qui a eu l’idée de participer.

Il est aussi possible d’avoir un compte d’épargne si une personne se rend compte qu’elle a beaucoup de réserve en cryptomonnaies. Dans ce cas, les rémunérations varient en fonction de la durée de la mise en dépôt. Le taux de rentabilité quant à lui varie entre 0,01 % à plus de 3 000% ! Cela peut paraître énorme et même totalement déraisonnable, mais cette valeur est tout à fait possible. Cette valeur comprend le taux de dépôt initial, les intérêts composés, les frais de transactions… On observe une grande différence sur les bénéfices des contrats d’épargne des banques traditionnelles qui sont bien plus modestes.

Le portefeuille DeFi, l’avenir de la finance ?

Le portefeuille DeFi est considéré comme l’avenir de la finance et mérite que son utilisation soit normalisée au vu des avantages et de la facilité d’utilisation dont il bénéficie. Contrairement au système bancaire traditionnel qu’on connaît, le DeFi mise sur des algorithmes de calcul pour gérer la bourse, les dévaluations monétaires, la finance. Ces algorithmes sont également utilisés pour les emprunts, les prêts et même les intérêts. Le tout disponible à partir d’un simple clic.

Les transactions peuvent commencer au moment de l’ouverture de contrats. Les utilisateurs peuvent rester anonymes dans la gestion des services financiers. Les commissions et les frais sont les plus bas du marché en cas de déplacements d’actifs sans avoir besoin de l’autorisation auprès d’un établissement financier. Et ces transactions sont également rapides, surtout qu’il n’y a pas besoin de l’intervention d’un tiers. Les utilisateurs, s’ils le souhaitent, peuvent accorder des prêts à d’autres. Contrairement au système boursier classique, les taux d’intérêts sont bien plus avantageux.

Instaurer et normaliser l’utilisation de la DeFi permet de concurrencer Wall Street. De cette manière, il est possible de réduire les coûts liés aux charges fixes concernant le salaire du personnel par exemple, la location des bureaux et les salles de marchés. De plus, l’accès au marché est facile et rapide grâce à la connexion Internet. Par ailleurs, ces marchés financiers sont équitables, disponibles, plus accessibles, transparents, sans restrictions et accessibles.

En dehors du fait qu’il soit facilement accessible, pas besoin de vérification de crédit ou de documents, DeFi est totalement transparent. En effet, toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain. Elles sont également visibles par tous sans aucun frais, ni des conditions cachées. En outre, les utilisateurs ont le contrôle total sur leur argent et l’un des avantages est qu’aucune banque ne peut geler un compte. Par ailleurs, au rang des innovations, DeFi se développe plus rapidement que la finance traditionnelle. Pour offrir plus d’avantages à ses utilisateurs, le concept propose régulièrement de nouveaux projets et de nouvelles opportunités.

Il faut noter que DeFi est étroitement lié à des applications connues telles que les contrats intelligents. De cette manière, chaque monnaie virtuelle est étroitement liée à un programme informatique, ce qui lui permet de devenir autonome et de fonctionner par elle-même. Toutes les transactions et les mouvements se font uniquement en ligne. Si une personne souhaite se lancer dans ce business, elle n’a pas besoin d’un local pour commencer. De sa maison, elle peut tout gérer. En outre, les frais d’ouverture sont allégés et la souscription d’assurance réduite au minimum.