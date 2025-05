Poutine: les images exclusives de son appartement privé dévoilées

Photo : DR

Président de la Russie depuis plus de deux décennies, Vladimir Poutine occupe une place majeure dans la vie politique de son pays. Son parcours, marqué par un passage au KGB puis une ascension rapide au sommet de l’État, a transformé le paysage politique russe. Au fil des années, il a imposé son style de gouvernance et s’est trouvé au cœur d’événements majeurs, tant sur le plan intérieur qu’international.

À l’occasion du 25ᵉ anniversaire de sa première investiture, Vladimir Poutine a ouvert les portes de ses appartements privés du Kremlin pour un documentaire diffusé sur la chaîne publique Rossiya 1. Ce programme, intitulé Russie. Kremlin. Poutine. Vingt-cinq ans, a permis aux téléspectateurs de découvrir des espaces rarement montrés, comme la bibliothèque, le salon, la salle de sport ou encore la cuisine où l’on voit le président servir du kéfir à son invité.

Le reportage, présenté comme une immersion dans le quotidien du chef de l’État, révèle toutefois peu d’informations personnelles. On y découvre un intérieur sobre et assez impersonnel, et l’on y entend Poutine évoquer ses habitudes, comme ses séances d’entraînement d’une heure et demie, ou encore ses nuits passées au Kremlin, en particulier depuis le début du conflit en Ukraine.

Accompagné du journaliste Pavel Zaroubine, Poutine fait visiter les lieux tout en allumant lui-même les lumières. Il mentionne au passage des échanges passés avec des dirigeants étrangers, comme le Chinois Xi Jinping ou l’ancien président américain Bill Clinton. En amont de la diffusion, des extraits avaient été publiés sur le réseau Telegram, renforçant le caractère médiatique de l’événement.

Si ce type de reportage attire l’attention, il s’inscrit surtout dans une démarche de communication qui laisse de côté les questions de fond, en donnant à voir des images soigneusement sélectionnées.