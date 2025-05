Risques numériques dans l’espace cryptographique : ce qu’il faut surveiller en 2025

photo : DR

L’euphorie planétaire que suscitent les crypto-monnaies fait émerger de nouveaux types de menaces en ligne. Les marchés des rançongiciels et du darknet, les fonds volés, la violation des données des consommateurs et diverses cyberattaques sont de plus en plus répertoriées dans ce secteur. Il est primordial pour toute personne qui veut investir dans l’industrie des crypto-actifs de connaitre ces dangers. Découvrez les risques numériques qu’il faut absolument surveiller en 2025 dans l’espace cryptographique.

Il existe des risques à surveiller dans la branche des crypto-casinos. Il s’agit de l’un des domaines les plus en vue dans l’univers cryptographique. Ainsi, il importe de mettre une emphase sur ces plateformes qui suscitent à la fois l’enthousiasme et des inquiétudes quant à la sécurité en ligne. Sur cet aspect, le meilleur casino crypto en ligne offre de nombreux avantages dont la sécurité, la confidentialité améliorée, les frais de transaction réduits, les retraits plus rapides et l’accessibilité mondiale.

Seulement, il y a un risque d’insécurité qui perdure du fait de l’absence d’autorité centrale au contrôle du mécanisme de blockchain qui alimente les crypto-casinos. Bien qu’assez rares, des cas de piraterie peuvent survenir et le manque d’autorité centrale vers laquelle se tourner pourrait devenir un problème pour les joueurs. Ces derniers peuvent néanmoins utiliser des portefeuilles de crypto-monnaies sécurisés et activer l’authentification à double facteur pour atténuer ce risque.

Par ailleurs, le phénomène de faux portefeuilles et de fausses plateformes d’échange de crypto-monnaies tend à s’étendre. Et s’il y a bien un risque à surveiller cette année 2025, c’est le développement de réseaux cryptos frauduleux. Le risque de tomber sur des services cryptos contrefaits est flagrant et augmente au fil du temps. Le marché étant hyper attractif, des opérateurs véreux créent de fausses versions de plateformes pour soutirer les fonds et les données des utilisateurs. Ces versions falsifiées imitent généralement des réseaux connus, ne permettant point aux internautes de distinguer les vrais services des services contrefaits.

Pour contourner ce type de risque, les utilisateurs doivent au préalable vérifier un certain nombre d’éléments avant d’engager leurs capitaux. Il s’agit notamment de vérifier que l’URL du site web que vous avez à l’écran correspond au site officiel avant de vous connecter. Ensuite, vérifiez les options de sécurité comme le cryptage et la présence du https (et non http).

Faites également un travail de fouille en amont pour trouver des avis d’utilisateurs par rapport à une plateforme d’échange de crypto-monnaies ou par rapport à un portefeuille cryptographique donné. Vous pouvez également opter pour des portefeuilles matériels afin de renforcer la sécurité de vos actifs et leur stockage à long terme. Enfin, restez vigilent quand vous téléchargez des portefeuilles crypto à partir des sources non officielles.

En 2025 également, les utilisateurs de crypto-monnaies doivent faire attention aux systèmes de pump et dump. Ce sont des mécanismes mis sur pied par les arnaqueurs pour gonfler de façon artificielle le prix d’une crypto-monnaie. La technique est la suivante, les arnaqueurs font la promotion d’une crypto-monnaie pour booster son prix, puis ils vendent leurs actifs au plus fort. Ce qui peut occasionner des pertes énormes chez les autres investisseurs. Ce sont généralement les débutants qui tombent dans ce type de piège.

Pour éviter ce type de risque, vous devez rester vigilants face à l’explosion soudain du cours d’une crypto-monnaie peu connue. N’embrassez pas tous les conseils d’investissement que vous n’avez pas sollicité, notamment sur les réseaux sociaux. Ne prenez pas non plus des décisions hâtives sur la base du simple tapage médiatique et fiez-vous davantage aux sources fiables pour l’analyse des marchés. Enfin, surveillez bien vos investissements et soyez prêts à tout abandonner en cas de risque avéré.