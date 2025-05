Route en Afrique : la Chine va financer un projet

Photo de kimi lee sur Unsplash

Le Nigeria ne cesse d’enclencher des mécanismes audacieux pour renforcer sa politique d’infrastructures. Le gouvernement vient de valider un financement de 652 millions de dollars accordé par la China Exim Bank pour la construction d’un axe routier important reliant le port en eau profonde de Lekki aux grandes artères nationales. Ce projet s’inscrit dans une volonté de connecter efficacement le sud du pays aux régions du nord, tout en stimulant les échanges commerciaux. L’information a été rapportée par l’AgenceEcofin.

Ce projet routier est pensé comme un corridor logistique majeur. Elle permettra de fluidifier l’acheminement des marchandises. Cette infrastructure devrait ainsi réduire les délais de transport, diminuer les coûts logistiques et renforcer l’intégration territoriale du pays.

Publicité

La participation de la China Exim Bank à ce projet témoigne une fois de plus de la coopération étroite entre Abuja et Pékin. La Chine finance déjà plusieurs infrastructures au Nigeria, notamment des lignes ferroviaires, des centrales électriques et des routes. Son intérêt pour le pays repose sur deux piliers, que sont le potentiel économique et la volonté chinoise de renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest.

Ce projet routier s’inscrit donc dans une dynamique d’investissement stratégique, qui bénéficie autant au Nigeria qu’à la Chine. Le Nigeria y gagne en infrastructures modernes, l’Empire du milieu y consolide ses liens économiques et géopolitiques avec l’une des plus grandes puissances du continent.

Pour les autorités nigérianes, cet investissement est aussi une réponse aux défis d’accessibilité et de développement régional. Alors que le pays possède encore un réseau routier inégalement développé, relier efficacement ses zones économiques entre elles devient une priorité nationale.