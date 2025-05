Trump contre-attaque après un revers judiciaire

Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, fait face à un revers juridique concernant une de ses mesures économiques. Le président américain a exprimé sa vive désapprobation après qu’un tribunal ait suspendu les droits de douane qu’il avait imposés récemment, une décision qui a provoqué une réaction rapide de sa part. Bien qu’une cour d’appel ait rétabli temporairement ces droits, Trump a critiqué la décision du tribunal, qu’il considère comme excessivement influencée par des considérations politiques.

Le tribunal de commerce international des États-Unis a prononcé sa suspension suite à des contestations sur la légitimité des taxes douanières mises en place par l’administration Trump. Le président, sur sa plateforme Truth Social, a qualifié la décision de « horrible » et « tellement politique », estimant que cette démarche mettait en péril l’intérêt national. Il a également exprimé l’espoir que la Cour suprême intervienne rapidement pour renverser cette décision qu’il considère comme nuisible pour l’économie du pays.

Publicité

Ce revers intervient dans un contexte où la politique économique de Trump, marquée par des décisions unilatérales sur les tarifs douaniers, continue de susciter des débats aux États-Unis. Après une série d’initiatives destinées à protéger les industries locales, la suspension des droits de douane représente un coup porté à la stratégie de son administration. Cependant, la remise en cause de cette politique par le tribunal met en lumière les tensions entre les décisions judiciaires et les actions exécutives, un enjeu majeur de la présidence de Trump.

La réaction de l’ancien président s’inscrit dans sa volonté de défendre ses choix économiques et de préserver ce qu’il considère comme des mesures protectrices pour le pays. Reste à voir si la Cour suprême acceptera d’examiner l’affaire et, le cas échéant, quelle direction elle prendra dans ce dossier sensible.