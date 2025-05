Un ex-élu ukrainien assassiné en Espagne

Des policiers espagnoles - Crédit : Belga

Le conflit en Ukraine, qui dure désormais depuis plus de deux ans, a laissé derrière lui un lourd bilan humain, avec des victimes des deux côtés du front. Si les combats et les attaques militaires sont au cœur du drame, des assassinats ciblés comme celui de l’ex-député ukrainien Andriy Portnov rappellent l’intensité et les tensions qui perdurent, même en dehors des frontières ukrainiennes. Ce mercredi 21 mai, Portnov a été abattu de plusieurs balles devant l’école de ses enfants à Pozuelo de Alarcón, une commune huppée près de Madrid.

Andriy Portnov, âgé de 51 ans, ancien chef adjoint de l’administration présidentielle ukrainienne sous Viktor Ianoukovitch, a été tué alors qu’il s’apprêtait à monter dans sa voiture, après avoir déposé ses enfants au Collège américain de la ville. Des assaillants ont ouvert le feu sur lui, le touchant au dos et à la tête avant de prendre la fuite dans une zone boisée proche. Cette attaque a choqué la communauté locale et relance la question des ramifications internationales de la guerre en Ukraine, qui continue de se propager à travers des actions violentes sur le sol européen.

Publicité

L’ex-député ukrainien, qui avait eu des liens étroits avec le régime prorusse de Ianoukovitch, vivait en Espagne après avoir fui l’Ukraine au début de l’offensive russe, en dépit de son interdiction de quitter le pays. En 2022, il avait été sanctionné par les États-Unis pour des accusations de corruption. Selon les autorités américaines, Portnov aurait utilisé son influence pour acheter des décisions judiciaires en Ukraine, renforçant ainsi un réseau de corruption au sein de l’État ukrainien. Son retour en Ukraine après l’élection de Volodymyr Zelensky en 2019 n’avait pas mis fin à ses controverses, notamment lorsqu’il réussit à quitter le pays pendant la guerre, alors que la majorité des hommes en âge de combattre étaient mobilisés.

La mort de Portnov a été confirmée par un responsable du renseignement militaire ukrainien, mais aucune déclaration officielle n’a encore été émise par les autorités ukrainiennes. Bien que l’identité des auteurs de cet assassinat n’ait pas été déterminée, l’implication d’acteurs liés aux réseaux prorusses ou à des groupes ayant des raisons politiques d’agir ne peut être écartée, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre l’Ukraine et ses alliés d’un côté, et la Russie de l’autre.