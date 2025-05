USA: l’Arabie Saoudite s’offre un millier de missiles

PHOTO: Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court via REUTERS

Les enjeux sécuritaires prennent une place croissante dans les stratégies nationales, poussant de nombreux États à renforcer leurs capacités militaires. Face aux tensions géopolitiques, aux conflits régionaux et à la montée des menaces asymétriques, la modernisation des arsenaux est perçue comme une nécessité pour assurer la souveraineté et la stabilité intérieure. Cette dynamique alimente un marché de l’armement en constante expansion, où les alliances stratégiques et les contrats d’armement deviennent des leviers d’influence et de défense.

Dans ce contexte, les États-Unis ont officialisé la vente de missiles air-air à l’Arabie saoudite pour un montant total de 3,5 milliards de dollars. L’accord, confirmé par le département d’État, concerne 1 000 unités du modèle AIM-120, produit par l’industriel RTX (anciennement Raytheon). Ce type de missile, largement utilisé par diverses forces aériennes à travers le monde, viendra compléter l’arsenal saoudien à un moment où le royaume poursuit l’intensification de ses capacités défensives.

Ce contrat intervient alors que le président Donald Trump s’apprête à entamer une tournée régionale qui le mènera en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis, du 13 au 16 mai. Il s’agit de son deuxième déplacement international depuis sa réinstallation à la Maison-Blanche en janvier. Bien que l’annonce de la vente ait précédé ce voyage, elle s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des liens bilatéraux entre Washington et Riyad, partenaires de longue date sur le plan militaire et diplomatique.

En parallèle, l’Arabie saoudite joue un rôle de médiateur dans plusieurs dossiers internationaux, notamment en facilitant des discussions entre la Russie et l’Ukraine. Ce positionnement régional, conjugué aux importants investissements dans la défense, confirme la volonté du royaume de s’imposer comme un acteur clé tant sur le plan sécuritaire que diplomatique.

L’accord sur les missiles témoigne également de la vitalité de l’industrie américaine de l’armement, qui demeure l’un des principaux moteurs des exportations du pays. Le modèle AIM-120, par ses performances éprouvées, continue d’être privilégié par des alliés stratégiques, consolidant ainsi la présence technologique des États-Unis dans des zones sensibles.