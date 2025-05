USA: rapprochement en vue avec ce pays européen?

Friedrich Merz. Photo : Getty Images/Sean Gallup

Le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz et le président américain Donald Trump ont entamé jeudi un premier rapprochement diplomatique lors d’un entretien téléphonique, marquant une volonté de dépasser les tensions récentes entre Berlin et Washington. À l’issue de cet échange, les deux dirigeants ont exprimé leur intention commune de « résoudre rapidement » les différends commerciaux qui les opposent et de collaborer étroitement pour établir une « paix durable » en Ukraine.

Selon les déclarations du porte-parole du gouvernement allemand, les deux dirigeants « se sont accordés pour mettre fin rapidement aux différends commerciaux » entre les États-Unis et l’Union européenne. Cette annonce est cruciale pour l’Allemagne, dont l’économie, fortement axée sur l’exportation, souffre considérablement des tensions commerciales initiées par l’administration américaine. L’économie allemande, après deux années consécutives de récession, reste dans une situation de stagnation depuis 2018.

Perspectives économiques et négociations commerciales

Par ailleurs, Donald Trump a annoncé un accord « historique » avec le Royaume-Uni, prévoyant des réductions mutuelles des droits de douane, notamment une baisse significative des taxes américaines sur les automobiles britanniques. Face à cette situation, l’Union européenne menace de taxer les voitures et avions américains si les négociations en cours n’aboutissent pas, illustrant la complexité des relations commerciales transatlantiques dans ce contexte tendu.

Sur le front diplomatique, le président américain a assuré au chancelier Merz son soutien aux initiatives européennes destinées à résoudre le conflit ukrainien. Trump s’est dit prêt à soutenir les démarches allemandes menées « en concertation avec la France, la Grande-Bretagne, la Pologne et d’autres partenaires« , signalant ainsi une évolution potentielle dans l’approche américaine des questions de sécurité européenne.

Les enjeux d’une relation transatlantique renouvelée

Cette première conversation entre les deux dirigeants pourrait marquer le début d’une nouvelle ère dans les relations germano-américaines, à un moment où les défis géopolitiques et économiques exigent une coopération renforcée entre les puissances occidentales. Pour l’Allemagne, cet apaisement représente une opportunité cruciale de redynamiser son économie, tandis que pour les États-Unis, il s’agit de consolider ses alliances traditionnelles dans un contexte international de plus en plus complexe et incertain.