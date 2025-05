USA : Trump veut-il lâcher cet allié historique ?

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

Depuis la guerre de Corée, les États-Unis ont fait de la Corée du Sud l’un de leurs piliers stratégiques en Asie. Quelque 28 500 soldats américains y sont encore déployés, incarnant un engagement de sécurité forgé dans un contexte de tensions persistantes avec la Corée du Nord. Ce dispositif militaire ne se limite pas à un simple ancrage territorial : il symbolise une alliance bilatérale nourrie par des décennies de coopération militaire, d’exercices conjoints et de partage de renseignements. Washington et Séoul ont longtemps présenté ce partenariat comme un gage de stabilité dans une région marquée par l’incertitude nucléaire et les cycles de provocation de Pyongyang.

Mais cet équilibre repose aussi sur un pacte implicite : l’Amérique protège, et son allié finance partiellement cette protection. Et c’est précisément ce contrat tacite que Donald Trump, fidèle à sa ligne transactionnelle, semble vouloir renégocier à la hausse.

Pressions budgétaires ou repositionnement stratégique ?

Le récent article du Wall Street Journal, évoquant une possible relocalisation de 4 500 soldats américains vers Guam, a ravivé les spéculations sur un désengagement partiel. Officiellement, ni Séoul ni Washington n’ont confirmé l’existence de telles discussions. Le ministère sud-coréen de la Défense affirme qu’aucun échange n’a été engagé avec les autorités américaines à ce sujet. Pourtant, cette rumeur intervient dans un climat où le président Trump a plusieurs fois critiqué le « fardeau financier » supporté par les États-Unis dans leurs alliances traditionnelles. Avant même sa réélection, il avait averti que la Corée du Sud devrait considérablement augmenter sa contribution financière si elle voulait maintenir la présence américaine sur son sol.

Ce discours, souvent perçu comme une méthode de négociation musclée, pourrait aussi masquer une volonté plus large de redéployer les forces américaines vers des points jugés plus prioritaires dans la région indo-pacifique. Guam, base avancée de l’US Navy et plaque tournante logistique, offre une alternative qui permettrait à Washington de conserver sa capacité de projection tout en réduisant les coûts diplomatiques liés aux bases à l’étranger.

Entre défiance et continuité stratégique

L’annonce d’un retrait éventuel, même partiel, soulève des interrogations profondes sur la solidité de l’engagement américain. Pour Séoul, la présence des troupes américaines n’est pas seulement un filet de sécurité : elle représente un signal fort envoyé à Pyongyang et à ses alliés, un rappel visible de l’équilibre des forces. Dans un contexte où la Corée du Nord multiplie les démonstrations militaires et où les tensions régionales restent élevées, toute modification du dispositif pourrait être interprétée comme un affaiblissement de la dissuasion.

Pour Trump, cette posture s’inscrit dans une logique de réévaluation systématique des engagements extérieurs, mais elle comporte un risque : entamer la confiance d’un partenaire-clé à un moment où les alliances sont mises à rude épreuve, notamment face à la montée en puissance de la Chine.

Si aucune décision officielle n’a été prise, cette séquence illustre une dynamique nouvelle dans les relations entre les deux pays. La stabilité de la péninsule coréenne repose autant sur les moyens militaires que sur la perception de la détermination politique. Et c’est justement cette perception que l’administration Trump, volontairement ou non, est en train de brouiller.