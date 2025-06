10K Cotonou | 20 Juillet (Save the date)

Le 10K Cotonou est incontestablement l’un des plus grands événements sportifs de la ville de Cotonou. C’est d’abord une course de 10 km en individuel ou en équipe sur un parcours qui alterne sable et asphalte. Ensuite à cette course s’ajoute une marche de 10 km en équipe assez originale dénommée TeamZonli (la marche en équipe). Enfin, le 10k de Cotonou intègre une marche communautaire et individuelle de 10 km dénommée Tout Cotonou Marche qui est une marche trimestrielle bien connue qui regroupe la ville autour de la santé et du bien être.

🛑 Récap :

Le 10k de Cotonou, c’est :

🎯 1 Course Individuelle : 10km

🎯 1 Course – Défi Be the Best : 10km

🎯 1 Marche – TeamZonli : 10km

🎯 1 Marche – Défi Be the Best : 10km

🎯 1 Marche – Tout Cotonou Marche : 10km

Nouveauté 2025:

La Marche TeamZonli est un challenge du vrai travail en équipe

L’idée de ce challenge est de faire ressortir l’importance du travail en équipe. On ne lâche pas son équipe, on tient bon jusqu’au bout 😀

10K Cotonou, La Plus Belle Course de Cotonou revient cette année plus Belle et plus Intéressante….😊

Votre Team peut être la Meilleure…

Et votre personnel va aimer Participer 😊

Rejoignez les 10K de Cotonou 🏃🏽🏃🏾‍♀

Inscription via : https://bit.ly/44Ek29e