Afrique : 300 millions $ pour créer de la valeur dans l’agriculture et l’élevage

Abuja. Photo : DR

Depuis quelque temps, le Nigeria ne cesse d’enclencher des mécanismes pour diversifier son économie. Le géant d’Afrique de l’Ouest veut notamment miser sur ses ressources agricoles. Pour cela, les autorités ont annoncé un vaste plan d’investissement dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la production de cacao. L’enveloppe totale dépasse les 300 millions de dollars, avec l’appui de plusieurs partenaires financiers internationaux.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de développement à moyen terme, axée sur la diversification de l’économie et la réduction de la dépendance aux importations alimentaires. Elle vise aussi à renforcer la sécurité alimentaire et à créer des emplois, notamment dans les zones rurales.

Sur le montant total, 200 millions de dollars seront consacrés à un projet national d’élevage. Ce volet prévoit l’installation de ranchs modernes dans plusieurs États du pays. L’objectif est de structurer cette filière, souvent marquée par l’informel et par des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le programme prévoit un accompagnement des éleveurs, la formation de techniciens et la mise en place d’infrastructures adaptées. Ce projet vise aussi à répondre aux défis liés à la mobilité non contrôlée du bétail, tout en introduisant de meilleures pratiques sanitaires et une gestion plus efficace des ressources.

Le reste des fonds sera orienté vers le développement du cacao, une culture qui a longtemps été un pilier des exportations nigérianes. Le pays veut relancer cette filière en perte de vitesse, à travers des investissements dans la modernisation des exploitations, l’accès aux intrants de qualité et l’encadrement des producteurs. Le but est de repositionner le Nigeria parmi les grands producteurs de cacao en Afrique de l’Ouest, tout en soutenant les petites exploitations et en améliorant les revenus des agriculteurs.

Cette initiative reflète une volonté politique de mieux exploiter les ressources locales. En misant sur l’agriculture et l’élevage, Abuja entend diversifier son économie, longtemps dominée par les hydrocarbures. Ces secteurs offrent un potentiel important pour stimuler la croissance inclusive, surtout dans les régions rurales. La réussite de ce plan dépendra aussi de la coordination entre les différents acteurs publics et privés impliqués dans sa mise en œuvre.