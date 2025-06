Armement : 10 milliards $ pour l’achat de chasseurs turcs

La Turquie continue de s’imposer comme un acteur militaire important sur la scène internationale. En témoigne l’accord récemment signé avec l’Indonésie pour la vente de 48 avions de chasse KAAN, produits par l’industrie turque de défense. Un contrat évalué à 10 milliards de dollars, selon les médias indonésiens.

L’annonce a été faite par le président Recep Tayyip Erdogan sur le réseau social X. Il a souligné que cet accord représente une nouvelle étape dans la progression de l’industrie turque de l’armement. La production des appareils se fera en Turquie, mais l’Indonésie participera également à certaines étapes du processus. Depuis plusieurs années, Ankara investit massivement dans la recherche et la fabrication d’équipements militaires. Le KAAN, chasseur-bombardier de dernière génération, symbolise cette évolution. Conçu pour rivaliser avec les appareils les plus avancés au monde, il incarne les ambitions turques dans le secteur aéronautique.

La vente de ces appareils à un pays comme l’Indonésie renforce la crédibilité de la Turquie en tant qu’exportateur de technologie militaire. Elle permet aussi de consolider des liens stratégiques avec des pays d’Asie du Sud-Est, région en pleine transformation géopolitique. Pour Ankara, l’industrie de défense n’est pas seulement un secteur économique, c’est aussi un levier diplomatique. La Turquie l’utilise pour renforcer son rayonnement à l’étranger et peser davantage dans les relations bilatérales. La signature de cet accord avec Jakarta illustre bien cette logique.

En s’imposant comme fournisseur d’armement fiable et innovant, la Turquie se positionne dans un club restreint de pays capables de concevoir, produire et exporter des équipements militaires sophistiqués. L’accord avec Jakarta prévoit également une implication de l’industrie indonésienne, ce qui ouvre la voie à des transferts de compétences et à une coopération technologique. Ce modèle de partenariat industriel s’inscrit dans la stratégie turque de créer des relations durables autour de ses produits militaires. Ce contrat vient s’ajouter à une série de succès enregistrés par la Turquie sur le marché international de la défense. Les drones Bayraktar, les véhicules blindés et les systèmes de missiles turcs sont de plus en plus recherchés à travers le monde.