Armement : 4.5 milliards $ pour l’achat de chasseurs chinois

Chasseur chinois

L’Azerbaïdjan vient de passer une commande importante dans le secteur militaire. Le pays a signé un accord d’achat avec le Pakistan pour se procurer quarante avions de chasse JF-17 « Thunder ». L’annonce a été faite par le gouvernement pakistanais sur le réseau social X, mettant en avant la portée stratégique de ce contrat évalué à 4,5 milliards de dollars.

Cette commande renforce les liens entre l’Azerbaïdjan et le Pakistan, deux pays qui ont déjà montré par le passé leur volonté de coopérer dans le domaine de la défense. Le JF-17, développé conjointement par le Pakistan et la Chine, est un avion de combat polyvalent capable d’effectuer des missions d’attaque et de surveillance. Il est conçu pour répondre aux besoins des forces aériennes à la recherche d’un matériel moderne à coût modéré.

Publicité

Pour l’Azerbaïdjan, cette acquisition répond à une volonté d’augmenter ses capacités militaires dans un contexte régional toujours sensible. Le pays cherche à moderniser son armée et à diversifier ses fournisseurs d’armement. En optant pour le JF-17, Bakou parie sur un avion éprouvé, déjà utilisé par les forces aériennes pakistanaises et exporté vers d’autres pays.

Ce choix pourrait aussi répondre à une logique d’équilibre diplomatique, en renforçant ses partenariats en dehors des circuits traditionnels de l’industrie de défense occidentale ou russe. Du côté pakistanais, ce contrat marque une avancée importante pour son industrie de défense. Il illustre la capacité du pays à vendre ses produits sur des marchés extérieurs, dans un secteur dominé par quelques grands producteurs. Cela peut ouvrir la voie à d’autres accords similaires, avec des pays à la recherche de solutions militaires à coût raisonnable.