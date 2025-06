Armement en Europe : un contrat de 560 millions d’euros pour l’achat de missiles

L’Allemagne poursuit la modernisation de son arsenal militaire. Berlin a signé un contrat de 560 millions d’euros avec le groupe norvégien Kongsberg pour l’acquisition de missiles de croisière JSM (Joint Strike Missile). Ces armements équiperont les avions de chasse F-35A que l’Allemagne a décidé d’intégrer à sa flotte aérienne.

Ce contrat marque une nouvelle étape dans la transformation des capacités militaires allemandes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Berlin a renforcé ses engagements en matière de défense, rompant avec des décennies de retenue. L’achat de missiles JSM s’inscrit dans cette dynamique.

Publicité

Les missiles fournis par Kongsberg sont conçus pour fonctionner en parfaite synergie avec les F-35. Le PDG de Kongsberg Defence & Aerospace a salué l’arrivée de l’Allemagne parmi les utilisateurs du JSM, rejoignant ainsi les États-Unis, le Japon, l’Australie et la Norvège.

Sur le plan technique, le JSM se distingue par ses capacités furtives, sa précision de frappe et sa technologie avancée de reconnaissance automatique des cibles. Sa portée lui permet d’intervenir en profondeur dans des zones défendues, ce qui en fait un atout pour les missions modernes.

Le Bundestag, chambre basse du Parlement allemand, a validé cette acquisition. Elle s’inscrit dans le vaste plan de modernisation de la Bundeswehr, financé en partie par un fonds spécial débloqué après le déclenchement de la crise russo-ukrainienne. Cette décision illustre une volonté plus large de l’Allemagne d’assumer un rôle militaire plus affirmé au sein de l’OTAN et de l’Union européenne. Le pays cherche à combler des lacunes capacitaires identifiées ces dernières années et à se positionner comme un acteur crédible de la sécurité collective en Europe.