Armement : la Chine montre ses muscles face aux USA

Un navire chinois (DR)

À la fin du mois de mai 2025, les eaux du Pacifique occidental ont été le théâtre d’un événement naval d’envergure. Le porte-avions chinois Liaoning, un imposant navire de 300 mètres, a entamé une mission qui marque un tournant dans la stratégie navale de Pékin. Bien que présentée comme un simple exercice d’entraînement, cette opération révèle des ambitions géopolitiques bien plus vastes.

Le 25 mai, cet ancien navire soviétique a quitté ses zones d’opération habituelles. Accompagné de plusieurs unités d’escorte, il s’est positionné à 340 kilomètres au sud de l’île japonaise de Miyako. Quatre jours plus tard, le groupe naval avait parcouru plus de 690 kilomètres vers le sud-est, atteignant un point situé à environ 1 030 kilomètres des côtes japonaises, dans une zone stratégique entre les Philippines et le territoire américain de Guam.

Une démonstration de force sans précédent

Durant ces cinq jours, le Liaoning a orchestré pas moins de 260 sorties d’aéronefs, incluant des chasseurs et des hélicoptères. Cette cadence de plus de 50 mouvements aériens quotidiens, maintenue à des centaines de kilomètres de toute base logistique, témoigne d’une capacité opérationnelle importante et d’une préparation militaire approfondie.

Les autorités japonaises qualifient ces manœuvres d’entraînement systématique et intensif. De son côté, Pékin minimise l’événement, Wang Yunfei, ancien officier naval chinois, déclarant qu’il s’agit d’un simple exercice en haute mer. Cette tentative de banalisation contraste avec l’ampleur réelle des opérations menées.

Un bouleversement de l’équilibre stratégique régional

Ce déploiement marque une rupture significative dans la doctrine navale chinoise. Pour la première fois, la marine de l’Armée populaire de libération projette sa puissance loin de ses eaux territoriales habituelles, pénétrant dans un espace maritime traditionnellement contrôlé par les forces américaines et leurs alliés.

La trajectoire choisie n’est pas fortuite : en se rapprochant de Guam, un bastion militaire américain crucial dans le Pacifique, Pékin adresse un message clair sur ses nouvelles capacités de projection. Cette manœuvre s’inscrit dans une stratégie plus large d’affirmation de la puissance navale chinoise, soutenue par une flotte en expansion constante incluant les porte-avions Shandong et Fujian, ce dernier déplaçant 80 000 tonnes.