Attaques contre l’Iran : la Russie sort du silence

La situation s’est brusquement aggravée au Moyen-Orient ce vendredi 13 juin, après que l’armée israélienne a lancé une série de frappes ciblées sur le territoire iranien. Selon plusieurs sources concordantes, ces frappes, d’une intensité inhabituelle, auraient visé des installations militaires sensibles et auraient touché des membres de haut rang de l’appareil militaire iranien.

Cette offensive marque un nouveau tournant dans les relations déjà tendues entre les deux pays. En réponse, les chancelleries occidentales ont multiplié les appels au calme. Partout, les voix se lèvent pour prévenir un possible engrenage incontrôlable. D’après divers médias internationaux, certaines frappes israéliennes auraient ciblé des sites proches des infrastructures nucléaires iraniennes, ce qui suscite de vives préoccupations sur les conséquences à venir.

À l’instar des autres grandes puissances, la Russie a rapidement réagi. Par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, le Kremlin se dit préoccupé par la tournure des événements, appelant à une désescalade rapide. Moscou, qui entretient des relations avec les deux pays, redoute un scénario qui ferait basculer la région dans une instabilité prolongée. Vladimir Poutine a été tenu informé en temps réel, selon les médias russes. Le Kremlin avertit que si les tensions se poursuivent, les conséquences pourraient dépasser le cadre régional. À Washington, Paris, Berlin ou encore Londres, l’heure est à la prudence.

L’incertitude demeure sur la nature de l’éventuelle réponse iranienne, mais tout porte à croire que l’escalade pourrait continuer si aucun canal diplomatique n’est activé. La Russie, qui a l’avantage d’entretenir des relations avec Tel-Aviv et Téhéran, pourrait tenter de rapprocher les deux parties pour éviter que la situation ne dégénère. D’autres puissances pourraient également s’impliquer discrètement dans des efforts de médiation. Le contexte régional est déjà fragilisé par d’autres conflits. Une confrontation ouverte entre Israël et l’Iran pourrait avoir des conséquences humaines, économiques et politiques majeures, bien au-delà du Moyen-Orient.