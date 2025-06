Elon Musk : avec les difficultés qui s’enchaînent, quelle porte de sortie ?

Elon Musk (The New Yorker)

Fin mai 2025, Elon Musk quittait abruptement son poste au sein du Département de l’Efficacité gouvernementale (DOGE), structure créée pour optimiser les dépenses publiques sous l’égide de Donald Trump. En désaccord frontal avec un projet de loi qu’il avait publiquement qualifié d’« abomination répugnante », le patron de Tesla et SpaceX tournait ainsi la page d’une expérience politique courte mais tumultueuse. Cette rupture est loin d’être anodine : elle marque un isolement croissant pour un homme qui s’était pourtant posé en acteur clé du redressement étatique. Après 130 jours ponctués de polémiques sur ses méthodes de compression budgétaire, le divorce idéologique avec Trump a confirmé un virage délicat dans la trajectoire d’un entrepreneur déjà fragilisé sur d’autres fronts. Bien qu’il continue d’intervenir officieusement, cette sortie de scène souligne un affaiblissement de son poids institutionnel à Washington.

Optimus : un projet prioritaire qui vacille

Alors qu’il misait sur la robotique humanoïde pour relancer la dynamique de Tesla, Elon Musk fait face à une nouvelle secousse. Milan Kovac, nommé à la tête du développement du programme Optimus, a annoncé son départ, officiellement pour raisons familiales. Mais la justification peine à convaincre dans un contexte déjà tendu. Kovac incarnait l’ambition de transformer Optimus en générateur de revenus massifs, censé rapporter des centaines de milliards de dollars dans les années à venir. Son départ, aussi brutal qu’inattendu, soulève des doutes sérieux sur l’état réel d’avancement du projet. Si Musk continue d’affirmer que les humanoïdes conçus par Tesla changeront le monde du travail, nombreux sont les analystes qui voient dans ce retrait un fossé grandissant entre les promesses affichées et la faisabilité concrète.

Cette fracture rappelle d’autres moments où l’enthousiasme visionnaire de Musk a été rattrapé par la complexité du réel. De la conduite autonome à Neuralink, les annonces tonitruantes ont souvent précédé des délais chroniques ou des retards technologiques. Optimus, avec ses objectifs d’autonomie complète, de polyvalence en milieu industriel et de rentabilité accélérée, semble à son tour s’enliser dans cette logique d’anticipation trop optimiste. Le départ de Kovac jette une ombre sur l’une des rares branches de développement censées redorer le blason de Tesla à court terme.

L’image de Musk en quête de relance

Elon Musk, autrefois perçu comme le visionnaire intouchable de la Silicon Valley, paraît désormais englué dans une succession d’impasses. Entre les controverses politiques à Washington, les déboires opérationnels chez Tesla, et les départs stratégiques qui se multiplient dans ses équipes, l’entrepreneur donne l’image d’un funambule qui peine à maintenir son équilibre.

Au-delà des technologies elles-mêmes, c’est la capacité de Musk à fédérer des talents, à rassurer les investisseurs et à imposer un cap clair qui est remise en cause. L’époque où chaque mot de Musk faisait bondir les marchés semble lointaine. Il lui faut désormais reconstruire la confiance, non seulement en ses idées, mais aussi dans les moyens concrets de leur exécution. La question n’est plus de savoir si Musk a des idées. C’est de savoir s’il peut encore les faire suivre.