Baccalauréat 2025 au Bénin : les premières délibérations attendues le 9 juillet

Les résultats du Baccalauréat session de juin 2025 seront disponibles à partir du 9 juillet, selon des informations relayées par Serge Nonvignon, membre de la cellule de communication de la présidence béninoise. La correction des épreuves écrites débute ce lundi 30 juin et se poursuivra jusqu’au samedi 5 juillet.

Les candidats déclarés admissibles à l’issue de la première délibération seront convoqués aux épreuves facultatives le samedi 12 juillet. Les épreuves d’éducation physique et sportive auront lieu les 14 et 15 juillet, tandis que les épreuves orales sont programmées pour les 18 et 19 juillet. La seconde délibération est prévue pour le 19 juillet. Elle sera suivie de la distribution des relevés de notes les 21 et 22 juillet.

Près de 80 000 candidats inscrits

En 2025, 79 588 candidats se sont inscrits à l’examen, répartis dans 140 centres sur le territoire national. Ce chiffre marque une progression de 5,25 % par rapport à 2024, où l’on comptait 75 381 candidats. Parmi les inscrits, on dénombre 35 667 filles, contre 32 941 l’année précédente.

Cette hausse globale du nombre d’inscriptions est interprétée, selon la ministre de l’Enseignement secondaire, comme un signe de confiance renouvelée envers le système éducatif national. Elle s’inscrirait dans le prolongement des réformes lancées depuis 2016. L’enseignement technique continue d’attirer un nombre croissant de candidats. En 2025, 8 178 élèves se sont inscrits dans les séries techniques, contre 4 027 en 2021. Cette évolution soutient la volonté des autorités de promouvoir la formation professionnelle et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.