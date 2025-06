Batteries électriques au Maghreb : inauguration d’une usine à 2 milliards $

Photo Unsplash

Le paysage industriel marocain continue de se transformer à grande vitesse. Le groupe COBCO vient d’inaugurer à Jorf Lasfar une usine dédiée à la production de matériaux actifs pour batteries lithium-ion. Il s’agit d’une première pour le pays, à la fois en termes de technologie et de taille.

Implantée sur une superficie de 238 hectares, cette unité industrielle représente un investissement estimé à 2 milliards de dollars. Elle est née d’un partenariat stratégique entre COBCO, acteur marocain, et la société chinoise CNGR, reconnue au niveau mondial dans le domaine des matériaux pour batteries électriques.

Cette nouvelle infrastructure industrielle marque un tournant pour le Maroc, qui cherche à renforcer sa place dans les filières liées à la transition énergétique. En produisant localement des précurseurs de matériaux actifs pour cathodes, l’usine ouvre la voie à un ancrage plus solide du pays dans la chaîne de valeur des batteries, un secteur en pleine croissance à l’échelle mondiale.

La technologie choisie pour les lignes de production repose sur l’utilisation du trio Nickel-Manganèse-Cobalt, l’une des références les plus utilisées aujourd’hui dans les batteries des véhicules électriques. Cela positionne le Maroc comme un futur fournisseur de composants stratégiques pour les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries.

Ce projet est porteur de retombées économiques et sociales. Il s’inscrit dans une dynamique plus large visant à attirer des investissements structurants et à créer un écosystème industriel compétitif. Le choix de Jorf Lasfar, zone industrielle stratégique, répond aussi à des impératifs logistiques et d’accès aux infrastructures.

À travers cette réalisation, Rabat confirme sa volonté de monter en gamme dans le domaine industriel, en misant sur des segments innovants et à fort potentiel d’exportation. Le partenariat avec CNGR permet également un transfert de compétences et de savoir-faire, un élément essentiel pour développer une expertise nationale.