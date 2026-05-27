Algérie : derrière la nomination d'un nouveau consul marocain, un message diplomatique ?

Le ministère marocain des Affaires étrangères a nommé Mohamed El Hassani Idrissi au poste de consul général du Maroc à Sidi Bel Abbès, dans l’ouest de l’Algérie, dans le cadre d’un vaste mouvement touchant plusieurs représentations consulaires du royaume à l’étranger. Cette désignation intervient alors que Rabat et Alger n’entretiennent plus de relations diplomatiques officielles depuis 2021, une situation qui confère à chaque décision liée aux représentations marocaines en Algérie une portée particulière.

Le Maroc conserverait néanmoins ses trois postes consulaires en Algérie, à Alger, Oran et Sidi Bel Abbès, chargés des démarches administratives destinées aux ressortissants marocains installés dans le pays voisin. Dans un climat marqué par l’absence de contacts politiques publics entre les deux capitales, le renouvellement d’un poste consulaire en territoire algérien attire l’attention sur le maintien de certains canaux administratifs entre les deux États.

Une nomination dans un climat diplomatique gelé

Le nom de Mohamed El Hassani Idrissi apparaît dans la liste des nouvelles affectations consulaires diffusée par les autorités marocaines. Le document mentionne explicitement son affectation à Sidi Bel Abbès. Cette nomination intervient près de cinq ans après la rupture officielle des relations diplomatiques décidée par Alger en août 2021. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avait alors accusé Rabat de « actes hostiles » à l’égard de l’Algérie.

La crise entre les deux voisins avait rapidement entraîné plusieurs mesures de rétorsion. L’Algérie avait fermé son espace aérien aux avions marocains en septembre 2021 avant de mettre fin, quelques semaines plus tard, au contrat du gazoduc Maghreb-Europe qui acheminait le gaz algérien vers l’Espagne via le Maroc.

Les représentations consulaires toujours maintenues

Malgré cette rupture diplomatique, les représentations consulaires des deux pays ont continué à fonctionner. Les services liés à l’état civil, aux documents administratifs ou à l’assistance des ressortissants restent assurés des deux côtés.

Le maintien de ces structures constitue l’un des rares mécanismes officiels encore opérationnels entre Rabat et Alger. Les échanges politiques demeurent quasiment inexistants, mais les besoins administratifs des communautés marocaines et algériennes continuent d’imposer une présence consulaire minimale.

La frontière terrestre entre les deux pays reste fermée depuis 1994, mais les liens familiaux et administratifs entre populations des deux rives n’ont jamais disparu. Dans ce contexte, la désignation d’un nouveau consul à Sidi Bel Abbès dépasse le simple volet administratif pour prendre une dimension symbolique dans une relation bilatérale toujours marquée par de fortes tensions.

Le ministère marocain des Affaires étrangères n’a pas communiqué de calendrier officiel concernant la prise de fonction de Mohamed El Hassani Idrissi dans son nouveau poste.