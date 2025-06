Bénin : La police arrête 15 personnes à Pahou pour trafic de stupéfiants

Un véhicule de la police républicaine

Le commissariat de l’arrondissement de Pahou a mené une vaste opération de lutte contre la vente illégale de stupéfiants du 16 au 21 juin 2025. Selon les informations rapportées sur les plateformes digitales de la Police, l’opération, menée dans plusieurs quartiers ciblés, a conduit à l’interpellation de 15 individus et à la saisie de produits psychotropes et de numéraire. Les actions se sont déroulées dans les localités de Dénou, Akadjamey, Pahou-Centre, Houndjava et Hêvié-Liclan.

Plusieurs points de vente dissimulés dans des bars, commerces ou domiciles ont été identifiés et démantelés. Selon les informations recueillies, les forces de sécurité ont saisi du chanvre indien, des comprimés de Tramadol, Tapentadol, Royal et King 225, ainsi que du matériel d’emballage. Une somme d’environ 400 000 FCFA a également été retrouvée sur les lieux. L’opération s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des dispositifs de sécurité dans les zones jugées à risque. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Elles seront présentées au procureur de la République dans les prochains jours.