Bénin : Paulin Akponna appelé à fournir des preuves devant la justice sur ses déclarations

Paulin Akpona. Photo DR

Le gouvernement béninois a réagi aux propos tenus par Paulin Akponna, ex-ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, lors d’une sortie publique le 21 juin 2025 à Parakou. À travers son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, l’exécutif a clarifié sa position sur le contenu et les implications de ces déclarations.

Selon Wilfried Léandre Houngbédji, « le Président de la République considère que si les propos qu’il a tenus ne relèvent pas d’une logique de guerre de leadership politique, compte tenu de leur gravité, M. Akponna doit être délié de toute obligation de réserve ou de tout devoir de solidarité envers les membres du gouvernement pour apporter toutes informations utiles à la justice. »

Il a ajouté que cette position s’inscrit dans la doctrine de « tolérance zéro à la corruption et à la mauvaise gouvernance » prônée par le président Patrice Talon et son gouvernement. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a précisé qu’aucun rapport n’avait été adressé par M. Akponna au chef de l’État ou au gouvernement concernant des malversations présumées depuis sa prise de fonction. « Le cas échéant, évidemment, cela aurait bénéficié de la plus haute attention afin que la justice en soit saisie aux fins d’enquête et de procès si nécessaire », a-t-il précisé.

Sur le plan politique, le Bloc Républicain, formation à laquelle appartient Paulin Akponna, s’est désolidarisé de ses déclarations. Dans un communiqué signé par son vice-président chargé de la communication, le parti a indiqué qu’aucun mandat ne lui avait été confié pour engager la formation dans ses propos. Il a appelé ses membres à faire preuve de responsabilité, de retenue et de cohésion. Paulin Akponna a été remplacé au sein du gouvernement le 26 juin 2025, à la suite d’un avis favorable du bureau de l’Assemblée nationale, sollicité par le chef de l’État.