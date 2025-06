Bénin : Sonia Annick Agbantou, une voix s’est tue

Photo : DR

Le monde des médias béninois est en deuil. Sonia Annick Agbantou, animatrice de renom et figure bien connue du paysage audiovisuel national, est décédée, selon des informations concordantes relayées sur les réseaux sociaux et confirmées notamment par la page officielle de Canal 3 Bénin. Sa disparition a immédiatement suscité une vague d’émotion parmi ses confrères, ses admirateurs et de nombreux anonymes qui, depuis plusieurs heures, saluent sa mémoire avec respect et tristesse.

Une carrière construite à la force du micro

Diplômée en communication, Sonia Agbantou s’est imposée au fil des années comme l’une des grandes voix du service public audiovisuel béninois. Animatrice et présentatrice à l’énergie vive, elle a marqué plusieurs générations de téléspectateurs à travers des émissions devenues cultes sur la chaîne nationale, telles que Rue des décideurs, Coup de pouce ou encore Graines de star. Son aisance face à la caméra, son sourire lumineux et sa capacité à créer une proximité sincère avec son public faisaient d’elle une animatrice singulière, respectée et appréciée.

Durant près de vingt ans, elle a incarné le visage d’une télévision dynamique, ouverte et ancrée dans la société. Bien plus qu’une simple présentatrice, Sonia Agbantou était une professionnelle passionnée, attachée à la qualité du contenu et à la valorisation des talents locaux.

Une vie assumée, entre spiritualité et médias

Récemment, Sonia Annick Agbantou avait choisi de se dévoiler davantage dans l’espace numérique. Active sur TikTok, elle avait surpris bon nombre de ses abonnés en affirmant, dans une courte vidéo devenue virale, être prêtresse vodoun. Cette déclaration publique, qui s’inscrivait dans une quête d’authenticité personnelle, avait provoqué de nombreuses réactions, mêlant interrogations, encouragements, mais aussi critiques parfois violentes.

Fidèle à elle-même, elle avait tenu à répondre le lendemain avec fermeté, réaffirmant dans une autre vidéo que sa foi et ses convictions relevaient de sa vie privée, et qu’elle ne devait « aucune explication ni justification ». Ce geste, loin d’être anodin dans un contexte encore marqué par les tabous autour de la spiritualité endogène, témoigne de son courage et de sa liberté d’esprit.

Une disparition qui laisse un vide

La nouvelle de son décès, brusque et inattendue, a plongé la communauté médiatique dans une profonde tristesse. De nombreux messages d’hommage affluent depuis ce matin, saluant la mémoire d’une professionnelle rigoureuse. Sonia Annick Agbantou laisse derrière elle une empreinte indélébile dans l’histoire récente des médias au Bénin. Sa voix, son énergie, sa liberté et sa générosité continueront de résonner longtemps encore dans la mémoire collective.