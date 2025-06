Ce cancer touche de plus en plus de jeunes

Une étude américaine récente met en lumière une tendance préoccupante : les millennials, nés entre 1981 et 1996, sont quatre fois plus touchés par le cancer de l’appendice que les générations antérieures. Publiée dans Annals of Internal Medicine et basée sur l’analyse de plus de 50 000 cas sur 44 ans, cette recherche redéfinit les perceptions des cancers digestifs, jusqu’alors principalement associés aux personnes âgées.

Ce phénomène marque un changement majeur dans l’épidémiologie des tumeurs abdominales. Longtemps considérées comme des maladies de seniors, ces pathologies gagnent du terrain chez les jeunes adultes. Cette augmentation s’inscrit dans un contexte plus large de hausse des cancers colorectaux précoces, suggérant une évolution des facteurs de risque entre générations.

Des signes discrets et difficiles à identifier

L’appendice, souvent perçu comme un organe superflu, joue un rôle clé dans l’immunité et l’équilibre du microbiote intestinal. Cependant, les tumeurs qui s’y développent passent inaperçues, leurs symptômes évoquant des troubles digestifs bénins. Les patients décrivent des douleurs abdominales diffuses, des ballonnements persistants ou une gêne dans le bas-ventre droit, souvent attribués à une alimentation inadaptée ou au stress.

Le diagnostic est fréquemment posé par hasard, lors d’une appendicectomie initialement réalisée pour une supposée inflammation. Des symptômes comme une fatigue persistante, une perte d’appétit ou un inconfort digestif prolongé peuvent alerter, mais ils sont rarement associés à un cancer chez les jeunes adultes, ce qui retarde souvent la prise en charge.

Les causes d’un risque générationnel

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette hausse inquiétante. Les régimes alimentaires modernes, riches en aliments ultra-transformés et pauvres en fibres, perturbent l’équilibre du microbiote. La sédentarité, l’obésité, l’exposition aux polluants et le stress chronique favorisent également le développement de tumeurs. L’usage fréquent d’antibiotiques durant l’enfance des millennials aurait modifié durablement leur flore intestinale. Les perturbateurs endocriniens, présents dans les plastiques, cosmétiques et pesticides, sont aussi pointés du doigt.