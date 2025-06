Côte d’Ivoire: Ouattara candidat du RHDP, annonce Achi

Ouattara (Sipa)

Alassane Ouattara est une figure politique centrale en Côte d’Ivoire, occupant depuis 2011 la fonction de président de la République. Ancien haut responsable du Fonds monétaire international, il a marqué le paysage politique ivoirien par sa vision économique libérale et ses réformes structurelles. Son parcours, à la croisée de l’expertise technocratique et du leadership politique, continue de susciter débats et interrogations sur la suite à donner à son engagement au sommet de l’État. Lors d’un meeting du parti au pouvoir ce week-end, Patrick Achi a annoncé qu’il est candidat à sa propre succession.

Une annonce qui clarifie la stratégie du RHDP

Patrick Achi a mis fin à plusieurs mois de spéculations au sein du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). C’est à Yopougon, place Ficgayo, qu’il a officialisé la candidature d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle d’octobre 2025, devant une foule de militants venus de divers quartiers d’Abidjan. L’annonce intervient lors d’un pré-congrès du parti, à un moment stratégique pour mobiliser les bases et poser les jalons du prochain scrutin.

Soutien affiché à un bilan jugé solide

L’ancien Premier ministre a justifié cette décision par le parcours du président sortant à la tête du pays. « Nous avons une seule route, et c’est la route du président Alassane Ouattara, car avec lui, nous avons la sécurité, nous avons la paix, et les jeunes ont le travail », a-t-il lancé, déclenchant une salve d’applaudissements. Patrick Achi a évoqué les transformations opérées dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures, considérés comme les piliers d’une ambition renouvelée pour l’avenir du pays.

La symbolique forte de Yopougon

La localisation du rassemblement n’est pas anodine. Yopougon, longtemps perçue comme un bastion de l’opposition, devient désormais, selon les intervenants, un lieu de démonstration de force pour le RHDP. Adama Bictogo, maire de la commune et président de l’Assemblée nationale, a souligné l’ampleur de la mobilisation : « Devant une marée humaine de militants et militantes venus de tous les quartiers de notre grande commune, j’ai mesuré, une fois encore, la puissance de la mobilisation, la fidélité à notre parti et l’engagement sans faille derrière le président Alassane Ouattara ».

Mobilisation des cadres et structures du parti

Au-delà des déclarations politiques, l’événement a permis de mettre en lumière l’implication des différentes composantes du RHDP. Des figures telles que Gilbert Kafana Koné ou Adama Diawara, ainsi que les coordinations locales, les jeunes et les femmes du parti, ont été saluées pour leur rôle actif dans l’organisation. Cette dynamique collective semble traduire une volonté d’unité et de préparation méthodique en vue du congrès du parti prévu pour juillet.

Une candidature désormais officielle

Avec cette annonce, le RHDP lance de manière formelle la campagne pour un nouveau mandat présidentiel. Le choix de reconduire Alassane Ouattara s’inscrit, selon ses partisans, dans une logique de continuité et de stabilité. Son expérience à la tête de l’État est présentée comme un gage de sécurité et de développement pour les années à venir, alors que le parti affine sa stratégie électorale.

Le RHDP choisit la continuité

L’annonce de la candidature d’Alassane Ouattara intervient dans un contexte où les débats sur la limitation des mandats, la transition générationnelle et l’équilibre des forces politiques restent vifs en Côte d’Ivoire, comme dans plusieurs pays africains. Si le RHDP mise sur la stabilité et le leadership éprouvé du président sortant, cette décision pourrait aussi nourrir des interrogations sur l’ouverture du jeu démocratique et la capacité des partis à se renouveler, en particulier dans un climat électoral déjà verrouillé. Le paysage politique s’est rétréci avec l’éviction des principaux opposants, affaiblissant le pluralisme qui devrait caractériser une compétition démocratique. Bien que la stratégie du RHDP repose sur un appareil structuré et une figure expérimentée, l’absence d’alternatives issues des grands partis d’opposition crée une asymétrie susceptible d’alimenter la défiance d’une partie de l’électorat. Alors que des espoirs d’alternance et de renouvellement générationnel étaient exprimés au sein de l’opinion publique, la reconduction du président sortant s’impose avant tout comme un signal de continuité. Par ailleurs, le rôle des institutions en charge du processus électoral, notamment la Commission électorale indépendante et le système judiciaire, devient central dans un contexte où leur impartialité est scrutée de près. La capacité à garantir un cadre équitable et transparent sera déterminante pour préserver la légitimité du scrutin à venir. Dans ce climat, la perception de la transparence et de l’inclusivité du processus pourrait influencer fortement la participation électorale. Une partie de l’opinion, notamment parmi les jeunes, attend des signaux d’ouverture et de confiance pour croire à l’efficacité du vote comme levier de changement.