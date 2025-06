Maghreb: hausse remarquable des exportations d’un produit vers l’Espagne

Fruit coloré et polyvalent, le poivron occupe une place importante dans l’alimentation méditerranéenne. Qu’il soit rouge, vert ou jaune, il est apprécié pour sa richesse en vitamines et son usage multiple en cuisine. Cultivé sous divers climats, ce légume-fruit fait l’objet d’un commerce international soutenu, notamment en Europe où la demande reste constante. Parmi les marchés stratégiques, l’Espagne se distingue à la fois comme grand producteur et importateur, attirant ainsi plusieurs pays exportateurs, dont le Maroc, dont les performances récentes méritent une attention particulière.

Une percée marocaine sur le marché espagnol

Les données récentes publiées par le site spécialisé Hortoinfo, à partir de la base Estacom de l’ICEX, révèlent une progression remarquable des exportations marocaines de poivrons vers l’Espagne. En 2024, le royaume a expédié 101,11 millions de kilos, captant 92,36 % du volume total des importations espagnoles dans cette catégorie. Dix ans plus tôt, ces exportations ne représentaient que 33,71 millions de kilos, marquant ainsi une hausse de près de 200 % en une décennie.

Ce dynamisme s’est également traduit sur le plan financier. Les recettes générées par ces exportations atteignent 121,46 millions d’euros, avec un prix moyen de 1,20 euro le kilo, indicateur d’une relative stabilité tarifaire malgré la croissance des volumes.

Une avance écrasante sur la concurrence

Face à cette domination marocaine, les autres pays fournisseurs peinent à suivre. Le Portugal, malgré une hausse de 492,7 % de ses volumes, n’a exporté que 2,84 millions de kilos en 2024. La France, autre concurrent significatif, arrive derrière avec 2,08 millions de kilos, affichant une évolution modeste sur dix ans. Ces chiffres confirment la nette avance du Maroc sur ce segment, tant en volume qu’en valeur.

Un marché espagnol à double dynamique

Parallèlement à l’essor des importations, les exportations espagnoles de poivrons vers d’autres pays se sont également renforcées. En 2024, elles ont généré un chiffre d’affaires de 1,66 milliard d’euros, en progression d’environ 800 millions d’euros depuis 2015. Cette augmentation s’explique en partie par la hausse du prix moyen à l’export, passé de 1,25 euro à 1,97 euro le kilo en dix ans.

L’Allemagne demeure le premier débouché pour les poivrons espagnols avec 295,02 millions de kilos importés en 2024, soit 34,93 % du total, contre 228,64 millions en 2015. Ce marché a rapporté 596,7 millions d’euros, avec un prix moyen de 2,02 euros le kilo. La France, quant à elle, reste le deuxième client de l’Espagne avec 111,78 millions de kilos importés, pour une valeur de 206,33 millions d’euros.

Le Maroc consolide sa place dans les échanges agricoles européens

La performance du Maroc illustre une stratégie agricole tournée vers l’exportation, appuyée par des investissements dans l’irrigation, la logistique et les normes de qualité. En captant l’essentiel du marché espagnol des poivrons, le pays renforce non seulement sa présence commerciale mais aussi son image de partenaire fiable dans les filières agroalimentaires européennes. Reste à voir si cette dynamique pourra se maintenir face à une concurrence mondiale en constante évolution.